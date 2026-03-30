Raptorsi su demolirali Orlando i nanijeli im najteži poraz ikada!

Toronto Raptors su sinoć razbili gostujuće Orlando Magic sa 139-87 kojem je to najveći poraz u povijesti franšize. Toronto je do pobjede vodio Scottie Barnes sa svojim drugim double-double učinkom zaredom od 23 koša i 15 asistencija, što je njegov osobni rekord. Raptorsi su u prvom poluvremenu imali seriju od 31-0, a onda su u trećoj četvrtini napravili seriju od 17-0 koja se nastavila u zadnjoj četvrtini. Ta serija, koja je trajala nešto više od tri minute, povećala je prednost od 38 poena na 55.

Pokretanje videa... 01:35 Dončićevi limeni ljubimci: Džip za apokalipsu, Porsche za svaku prigodu, ima i Zastavu | Video: 24sata Video

Prethodni najgori poraz Magica bio je poraz od 47 poena protiv Chicaga 2017. godine. Samo nakratko u zadnjoj četvrtini činilo se da će Orlando izbjeći ovaj negativan rekord. Serija Magica od 15-4 dovela ih je do razlike od 45 poena četiri i pol minute prije kraja. Trica Moritza Wagnera na kraju ove dionice predstavljala je posljednje koševe koje je Orlando postigao.

RJ Barrett je zabio 24 koša predvodeći osam igrača Raptorsa s dvoznamenkastim učinkom. Desmond Bane predvodio je Orlando sa 17 koševa, Jalen Suggs završio je s 13 koševa i pet asistencija, a najbolji strijelac Orlanda Paolo Banchero završio je sa samo devet koševa.

Foto: Nick Turchiaro

Uvjerljivu pobjedu u gostima ostvarili su i Houston Rocketsi koji su sa 134-102 svladali domaće New Orleans Pelicanse.

Alperen Sengun postigao je 36 poena uz 13 skokova i sedam asistencija, tri ukradene lopte, tri blokade i pet trica za Houston. Jabari Smith Jr. i Kevin Durant dodali su po 20 koševa svaki, a Rocketsi sada imaju četiri pobjede prednosti nad Phoenix Sunsima i zauzimaju 6. mjesto u Zapadnoj konferenciji. Dejounte Murray postigao je 19 poena za New Orleans (25-51), koji je pretrpio peti uzastopni poraz. Saddiq Bey i Zion Williamson pridonijeli su po 18 poena. Hrvatski košarkaš Karlo Matković odigrao je 17 minuta za Pelicanse i zabio samo dva koša (šut iz igre 1/4) uz tri skoka i jednu blokadu.

Foto: Stephen Lew

Oklahoma City Thunder (59-16) su sa 110-100 kod kuće nadigrali New York Knickse i sada imaju prednost od 2 1/2 utakmice ispred San Antonija (56-18) u borbi za vodeće mjesto u Zapadnoj konferenciji. Shai Gilgeous-Alexander postigao je 30 poena za Oklahoma City, a Jalen Williams je ubacio 22 koša. Jalen Brunson je bio najbolji kod New Yorka s 32 poena, dok su Josh Hart, Karl-Anthony Towns i Mikal Bridges imali po 15 poena. Knicksi su pali na 48 pobjeda i 27 poraza, propustivši priliku da osiguraju umjesto u doigravanju. Trenutno su treći u Istočnoj konferenciji.

Foto: Alonzo Adams

Los Angeles Clippersi su upisali petu pobjedu zaredom nadigravši na gostovanju sa 127-113 domaće Milwaukee Buckse. Bennedict Mathurin postigao je 28 poena, John Collins dodao je 22, a Kawhi Leonard 20 koševa i osam skokova za Clipperse. Bucksi su, nasuprot tome, sada izgubili četiri utakmice zaredom, odnosno 14 puta u posljednjih 17 utakmica. Gary Trent Jr. predvodio je Milwaukee s najviše poena na utakmici, 36, a Taurean Prince dodao je 18 poena uz osam asistencija i šest skokova.

Foto: Michael McLoone

Boston Celticsi su osigurali mjesto u doigravanju 12. sezonu zaredom zahvaljujući uvjerljivoj pobjedi od 114-99 nad domaćim Charlotte Hornetsima. Jayson Tatum je ubacio je 32 koša uz pet skokova i osam asistencija, a Payton Pritchard je dodao 28 poena, šest skokova i šest asistencija za Celticse koji su igrali bez Jaylena Browna i Derricka Whitea. LaMelo Ball je bio najbolji pojedinac Charlotte s 19 ubačaja, dok je Miles Bridges završio s 14.

Foto: Brian Westerholt

Indiana Pacersi su na svom terenu sa 135-118 svladali gostujući Miami Heat i to im je prva domaća pobjeda od 31. siječnja. Pascal Siakam je s 30 poena, 11 skokova i šest asistencija predvodio Indianu, Micah Potter je dodao 21 poen od čega je pet trica. Kod Miamija, koji je izgubio sedmi put u osam utakmica, najbolji je bio Tyler Herro s 31 poenom, a slijedio ga je Jaime Jaquez Jr. sa 17.

Foto: Trevor Ruszkowski

Portland Trail Blazersi su uvjerljivo sa 123-88 pobijedili gostujuće Washington Wizardse. Toumani Camara postigao je 23 poena i sedam skokova, a Scoot Henderson dodao je 21 poen i sedam asistencija za Portland koji nije zaostajao ni u jednom trenutku na putu do šeste pobjede u posljednjih osam utakmica. Trail Blazersi zaostaju 1 1/2 utakmice za osmoplasiranim Los Angeles Clippersima u Zapadnoj konferenciji. Will Riley postigao je 14 poena s klupe za Wizardse, koji su izgubili 18. put u 19 utakmica.

Foto: Soobum Im

Brooklyn Netsi su prekinuli niz od deset poraza pobijedivši u New Yorku sa 116-99 Sacramento Kingse. Netsi su primili prvi koš na utakmici i više nisu zaostajali, povevši s 27 poena sredinom druge četvrtine prije nego što su ostvarili svoju prvu pobjedu od 9. ožujka. Ochai Agbaji je ubacio 18 koševa, a Powell 16 za Netse koji su osigurali tek treću pobjedu u posljednje 23 utakmice. Kingsi su pretrpjeli svoj 11. uzastopni poraz u gostima od momčadi Istočne konferencije, a DeMar DeRozan (ozljeda tetive koljena) i Malik Monk (ozljeda ramena) nisu igrali. Devin Carter predvodio je Sacramento s 20 poena, novak Nique Clifford je dodao 17 poena.

Foto: John Jones

Denver Nuggetsi su sa 116-93 bili bolji od gostujućih Golden State Warriorsa, a Nikola Jokić ih je predvodio s 25 ubačaja i 15 skokova. Jamal Murray je dodao 20 poena za Nuggetse kojima je ovo šesta uzastopna pobjeda. Brandin Podziemski i Kristaps Porzingis postigli su po 23 poena, Gary Payton II je imao 16 poena, a Draymond Green je doprinio s 13 za Warriorse, koji su igrali bez ozlijeđenog Stephena Curryja 25. utakmicu zaredom.