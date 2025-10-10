Obavijesti

Sport

Komentari 3
MEGA PROJEKT

LeBronov i Đokovićev 'Plan B': Stvaraju novu košarkašku ligu koja će zasjeniti čak i NBA?!

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 2 min
LeBronov i Đokovićev 'Plan B': Stvaraju novu košarkašku ligu koja će zasjeniti čak i NBA?!
7
Foto: GO NAKAMURA/REUTERS

Nova košarkaška liga, svijetlo dana trebala bi ugledati u jesen 2026. godine, a liga će se sastojati od šest muških i šest ženskih timova koji bi igrali u gradovima diljem svijeta. Svaki od turnira bi trajao dva tjedna

Novak Đoković (38) i LeBron James (40) udružuju snage na novom poslovnom projektu, prema pisanju španjolskih i američkih medija. Tenisač i košarkaš traže ulagače koji bi sudjelovali u stvaranju nove košarkaške lige koja bi konkurirala NBA ligi. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Novak Đoković uziva u Dubrovniku ispred CopaCabana plaže 00:31
Novak Đoković uziva u Dubrovniku ispred CopaCabana plaže | Video: čitatelj/24sata

Prema pisanju američkih medija, Đoković se pridružio popisu sportaša koji su pristali biti investitori projekta, a vijest dolazi nakon što se LeBronov dugogodišnji poslovni partner Maverick Carter povukao iz projekta. Osim srpskog tenisača, u projekt su uključeni i bivši NFL-ov igrač Steve Young, košarkaška legenda Candace Parker i  suosnivač Skypea Geoffrey Prentice.

Projekt se procjenjuje na vrijednost od pet milijardi dolara, a među ulagačima su i StartFragment RedBird Capital Partners i Fenway Sports Group, vlasnici Liverpoola i Boston Red Soxa.

NBA: Orlando Magic at Los Angeles Lakers
Foto: Jayne Kamin-Oncea

Nova košarkaška liga, svijetlo dana trebala bi ugledati u jesen 2026. godine, a liga će se sastojati od šest muških i šest ženskih timova koji bi igrali u gradovima diljem svijeta. Svaki od turnira bi trajao dva tjedna, a pretpostavlja se da će u ligi sudjelovati zvijezde NBA i WNBA lige. Veliku priliku vide u ženskoj ligi jer interes za ženski sport ubrzano raste. 

Projekt se planira već dvije godine, a tajni naziv mu je "Plan B". Planirano je da liga traje šest mjeseci, točnije, od listopada do travnja. Cijeli projekt komentirao je predstavnik NBA lige, Adam Silver. 

- Naravno da je njihovo pravo napraviti nešto natjecateljskog karaktera, ako žele izabrati napraviti ligu. Znam iz prve ruke da nije lako voditi ligu. Ali natjecanje je dobro - izjavio je Silver. 

Wimbledon
Foto: Toby Melville

Slični projekt zaživio je u Formuli 1, a koncept se temelji na globalnoj turneji i gradovima domaćinima kako bi se postigla veća vidljivost. U Formuli 1 prije dvije godine osnovan je F1 Akademija, natjecanje za žene kako bi ženski motosport dobio na popularnosti. Akademiju je osnovala Sussie Wolff, žena Mercedesovog šefa tima Toto Wolffa. Ako se aktualni igrači NBA lige odluče nastupati u morat će odustati od NBA lige kako bi bili posvećeni novoj ligi. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Zavirite u Modrićeve luksuzne vile: Za penthouse u srcu Zagreba platio 1,4 mil. €
SAMO LUKSUZ

FOTO Zavirite u Modrićeve luksuzne vile: Za penthouse u srcu Zagreba platio 1,4 mil. €

Modrićev se penthouse u Zagrebu sastoji od tri spavaće sobe, tri kupaonice i WC-a, velikog dnevnog prostora s boravkom, blagovaonicom i kuhinjom od 72 kvadrata
Hrvatska ispala iz prvog bubnja ždrijeba za Svjetsko prvenstvo. Evo kako se tamo može vratiti
MRTVA TRKA IDE DALJE

Hrvatska ispala iz prvog bubnja ždrijeba za Svjetsko prvenstvo. Evo kako se tamo može vratiti

Dalić slavi 100. utakmicu, ali pravo veselje dolazi uz plasman na SP! Remi s Češkom diže šanse "vatrenih" na 99,7%! Čeka se pobjeda protiv Gibraltara i Farskih Otoka za siguran prolaz
Češka - Hrvatska 0-0: 'Vatreni' se 'nulom' približili Mundijalu!
UZ SJAJNO NAVIJANJE

Češka - Hrvatska 0-0: 'Vatreni' se 'nulom' približili Mundijalu!

U nedjelju 12. listopada Hrvatska će u Varaždinu igrati protiv Gibraltara. Nakon toga još ostaje posljednja epizoda kvalifikacija u studenome kada će (14.) Hrvatska dočekati Farske otoke, a 17. studenoga gostovati kod Crne Gore

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025