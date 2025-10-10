LeBronov i Đokovićev 'Plan B': Stvaraju novu košarkašku ligu koja će zasjeniti čak i NBA?!

Novak Đoković (38) i LeBron James (40) udružuju snage na novom poslovnom projektu, prema pisanju španjolskih i američkih medija. Tenisač i košarkaš traže ulagače koji bi sudjelovali u stvaranju nove košarkaške lige koja bi konkurirala NBA ligi.

Prema pisanju američkih medija, Đoković se pridružio popisu sportaša koji su pristali biti investitori projekta, a vijest dolazi nakon što se LeBronov dugogodišnji poslovni partner Maverick Carter povukao iz projekta. Osim srpskog tenisača, u projekt su uključeni i bivši NFL-ov igrač Steve Young, košarkaška legenda Candace Parker i suosnivač Skypea Geoffrey Prentice.

Projekt se procjenjuje na vrijednost od pet milijardi dolara, a među ulagačima su i StartFragment RedBird Capital Partners i Fenway Sports Group, vlasnici Liverpoola i Boston Red Soxa.

Nova košarkaška liga, svijetlo dana trebala bi ugledati u jesen 2026. godine, a liga će se sastojati od šest muških i šest ženskih timova koji bi igrali u gradovima diljem svijeta. Svaki od turnira bi trajao dva tjedna, a pretpostavlja se da će u ligi sudjelovati zvijezde NBA i WNBA lige. Veliku priliku vide u ženskoj ligi jer interes za ženski sport ubrzano raste.

Projekt se planira već dvije godine, a tajni naziv mu je "Plan B". Planirano je da liga traje šest mjeseci, točnije, od listopada do travnja. Cijeli projekt komentirao je predstavnik NBA lige, Adam Silver.

- Naravno da je njihovo pravo napraviti nešto natjecateljskog karaktera, ako žele izabrati napraviti ligu. Znam iz prve ruke da nije lako voditi ligu. Ali natjecanje je dobro - izjavio je Silver.

Slični projekt zaživio je u Formuli 1, a koncept se temelji na globalnoj turneji i gradovima domaćinima kako bi se postigla veća vidljivost. U Formuli 1 prije dvije godine osnovan je F1 Akademija, natjecanje za žene kako bi ženski motosport dobio na popularnosti. Akademiju je osnovala Sussie Wolff, žena Mercedesovog šefa tima Toto Wolffa. Ako se aktualni igrači NBA lige odluče nastupati u morat će odustati od NBA lige kako bi bili posvećeni novoj ligi.