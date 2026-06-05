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UOČI VN MONAKA

Leclerc najbrži u prvom treningu

Piše HINA,
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Leclerc najbrži u prvom treningu
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Foto: Yves Herman

Vodeći u ukupnom poretku Svjetskog prvenstva Formule 1, Mercedesov Kimi Antonelli, ostvario je četvrto vrijeme prvog treninga, dok je peti bio njegov ekipni kolega George Russell

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Vozač Ferrarija Monežanin Charles Leclerc bio je najbrži (1:13.978 minuta) u petak na prvom slobodnom treningu uoči utrke Formule 1 za VN Monaka, koja je na rasporedu u nedjelju u 15 sati. 

Drugi je bio njegov momčadski kolega Britanac Lewis Hamilton (1:14.204), dok je treći rezultat na treningu imao Nizozemac Max Verstappen (1:14.491) iz Red Bulla.  

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Vodeći u ukupnom poretku Svjetskog prvenstva Formule 1, Mercedesov Kimi Antonelli, ostvario je četvrto vrijeme prvog treninga, dok je peti bio njegov ekipni kolega George Russell.

Prvi trening:

1. Charles Leclerc (MON/Ferrari)   1:13.978

2. Lewis Hamilton (VB/Ferrari)       1:14.204 

3. Max Verstappen (NIZ/Red Bull)  1:14.491 

4. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)   1:14.537 

5. George Russell (VB/Mercedes)  1:14.983 

6. Lando Norris (VB/McLaren)       1:15.291

7. Nico Hülkenberg (NJE/Audi)     1:15.343

6. Oscar Piastri (AUS/McLaren)     1:15.565 

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