Leclerc najbrži u prvom treningu

Vozač Ferrarija Monežanin Charles Leclerc bio je najbrži (1:13.978 minuta) u petak na prvom slobodnom treningu uoči utrke Formule 1 za VN Monaka, koja je na rasporedu u nedjelju u 15 sati.

Drugi je bio njegov momčadski kolega Britanac Lewis Hamilton (1:14.204), dok je treći rezultat na treningu imao Nizozemac Max Verstappen (1:14.491) iz Red Bulla.

Vodeći u ukupnom poretku Svjetskog prvenstva Formule 1, Mercedesov Kimi Antonelli, ostvario je četvrto vrijeme prvog treninga, dok je peti bio njegov ekipni kolega George Russell.

Prvi trening:

1. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:13.978

2. Lewis Hamilton (VB/Ferrari) 1:14.204

3. Max Verstappen (NIZ/Red Bull) 1:14.491

4. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:14.537

5. George Russell (VB/Mercedes) 1:14.983

6. Lando Norris (VB/McLaren) 1:15.291

7. Nico Hülkenberg (NJE/Audi) 1:15.343

6. Oscar Piastri (AUS/McLaren) 1:15.565