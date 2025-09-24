Legendarno Deco će na Maksimiru gledati Dinamo i Fenerbahče, ali razlog njegovog posjeta je mladi Cardoso Varela. Možda ga neće vidjeti na terenu, ali će mu sigurno dati neki savjet poslije utakmice
Legenda Barce na Maksimiru! Gledat će Dinamova dijamanta
U 21 sad na Maksimiru igra se utakmica Dinama i Fenerbahčea. Atmosfera će biti uzavrela, glavnim gradom se sve više osjeća napetost, a tribine Maksimira imat će i jednog posebnog gosta. Naime, u loži će biti legendarni portugalski nogometaš Deco, koji sada obnaša funkciju sportskog direktora Barcelone, potvrđeno nam je iz izvora bliskih klubu, a vjerojatno je došao gledati Dinamovo "čudo od djeteta".
Decu će u loži društvo raditi nogometni menadžer Andy Bara pa će tema njihovog razgovora, ali i samog Decovog posjeta hrvatskoj prijestolnici, biti mladi Cardoso Varela. Podsjetimo, nakon što Varela završi svoju epizodu u Dinamu, trebao bi obući dres katalonskog velikana. Za Deca će biti "jackpot" ako mladi Portugalac uđe u igru danas, ali se svakako očekuje da će sportski direktor Barcelone razgovarati s Varelom nakon utakmice.
Varela je potpis na ugovor s Dinamom stavio u lipnju ove godine, a trebao bi trajati do ljeta 2028. Uz ovosezonske nastupe za prvu momčad, Varela je "žario i palio" u kadetskim i juniorskim uzrastima Dinama te je prošle sezone osvojio duplu krunu s kadetima. Također, prije dolaska u Maksimirsku 128 igrao je za U-15 reprezentaciju Portugala. Za seniore Dinama je skupio 68 minuta u tri utakmice, što je možda manje od očekivanog, ali je svakako pokazao da je veliki talent te da će biti "pakleni" igrač, ako se nastavi pravilno razvijati.
- Sretan sam jer je cijela ova priča napokon završila. Uživam ovdje u Zagrebu i drago mi je da ostajem u Dinamu. U ovih par mjeseci osjetio sam što znači Dinamo i koliko je ovo velik klub. Dat ću sve od sebe da se dokažem treneru, da pokažem da mogu igrati na razini koju ovakav klub traži i da naslov prvaka vratimo u Zagreb - rekao je Varela prilikom potpisa ugovora s Modrima.
Ostaje za vidjeti hoće li Deco imati priliku gledati Varelu protiv Fenera, ali će mu svakako dati nekoliko savjeta koji će pomoći Vareli u daljnjem razvijanju.
