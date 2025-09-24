Legenda Barce na Maksimiru! Gledat će Dinamova dijamanta

U 21 sad na Maksimiru igra se utakmica Dinama i Fenerbahčea. Atmosfera će biti uzavrela, glavnim gradom se sve više osjeća napetost, a tribine Maksimira imat će i jednog posebnog gosta. Naime, u loži će biti legendarni portugalski nogometaš Deco, koji sada obnaša funkciju sportskog direktora Barcelone, potvrđeno nam je iz izvora bliskih klubu, a vjerojatno je došao gledati Dinamovo "čudo od djeteta".

Zagreb: Prijateljska utakmica GNK Dinamo Zagreb - FC Kryvbas Kryvyi Rih | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Decu će u loži društvo raditi nogometni menadžer Andy Bara pa će tema njihovog razgovora, ali i samog Decovog posjeta hrvatskoj prijestolnici, biti mladi Cardoso Varela. Podsjetimo, nakon što Varela završi svoju epizodu u Dinamu, trebao bi obući dres katalonskog velikana. Za Deca će biti "jackpot" ako mladi Portugalac uđe u igru danas, ali se svakako očekuje da će sportski direktor Barcelone razgovarati s Varelom nakon utakmice.

Varela je potpis na ugovor s Dinamom stavio u lipnju ove godine, a trebao bi trajati do ljeta 2028. Uz ovosezonske nastupe za prvu momčad, Varela je "žario i palio" u kadetskim i juniorskim uzrastima Dinama te je prošle sezone osvojio duplu krunu s kadetima. Također, prije dolaska u Maksimirsku 128 igrao je za U-15 reprezentaciju Portugala. Za seniore Dinama je skupio 68 minuta u tri utakmice, što je možda manje od očekivanog, ali je svakako pokazao da je veliki talent te da će biti "pakleni" igrač, ako se nastavi pravilno razvijati.

- Sretan sam jer je cijela ova priča napokon završila. Uživam ovdje u Zagrebu i drago mi je da ostajem u Dinamu. U ovih par mjeseci osjetio sam što znači Dinamo i koliko je ovo velik klub. Dat ću sve od sebe da se dokažem treneru, da pokažem da mogu igrati na razini koju ovakav klub traži i da naslov prvaka vratimo u Zagreb - rekao je Varela prilikom potpisa ugovora s Modrima.

Ostaje za vidjeti hoće li Deco imati priliku gledati Varelu protiv Fenera, ali će mu svakako dati nekoliko savjeta koji će pomoći Vareli u daljnjem razvijanju.

