Legenda BiH nogometa objavila jednu od posljednjih fotografija Halida Bešlića. 'Nisam ni slutio'

Legendarni pjevač Halid Bešlić preminuo je u 72. godini života. Bio je legenda narodne glazbe na prostoru bivše Jugoslavije. Tijekom karijere duge preko 30 godina objavio je brojne hitove koje je publika obožavala.

Od kolovoza je bio u bolnici zbog problema s jetrom, bio je veliki pozitivac i borac, vjerovao je da će opet stati na pozornicu, ali nažalost, nije uspio.

Cijela regija oprašta se od legendarnog pjevača uz čiji glas su mnogi odrastali, a potresnu poruku i ujedno jednu od posljednjih Halidovih fotografija, objavio je Emir Spahić, bivši bosanskohercegovački nogometaš, a danas tehnički direktor reprezentacije. Čuli su se prije nekoliko dana videopozivom, a legendarni pjevač mu je poslao poljubac iz bolničkog kreveta.

Trebali su se vidjeti nakon povratka reprezentacije s Cipra, gdje igraju 6. kolo kvalifikacija za SP, ali nažalost, Halid nije dočekao taj susret.

- Bili smo se dogovorili da ti častiš ručkom kad se vratimo s Cipra, brate. Nisam ni slutio da će mi ovo biti posljednji tvoj poljubac. Da ti Allah dragi podari sirok džennet, a porodici sabur - objavio je Spahić.