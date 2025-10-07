Obavijesti

EMOTIVNI OPROŠTAJ

Legenda BiH nogometa objavila jednu od posljednjih fotografija Halida Bešlića. 'Nisam ni slutio'

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Armin Durgut/PIXSELL/Instagram

Bili smo se dogovorili da ti častiš ručkom kad se vratimo s Cipra, brate.  Nisam ni slutio da će mi ovo biti posljednji tvoj poljubac, napisao je Emir Spahić

Legendarni pjevač Halid Bešlić preminuo je u 72. godini života. Bio je legenda narodne glazbe na prostoru bivše Jugoslavije. Tijekom karijere duge preko 30 godina objavio je brojne hitove koje je publika obožavala.

Od kolovoza je bio u bolnici zbog problema s jetrom, bio je veliki pozitivac i borac, vjerovao je da će opet stati na pozornicu, ali nažalost, nije uspio.

Mainz: Bundesliga, FSV Mainz 05 - Hamburg SV
Foto: Thomas Frey/DPA

Cijela regija oprašta se od legendarnog pjevača uz čiji glas su mnogi odrastali, a potresnu poruku i ujedno jednu od posljednjih Halidovih fotografija, objavio je Emir Spahić, bivši bosanskohercegovački nogometaš, a danas tehnički direktor reprezentacije. Čuli su se prije nekoliko dana videopozivom, a legendarni pjevač mu je poslao poljubac iz bolničkog kreveta.

Trebali su se vidjeti nakon povratka reprezentacije s Cipra, gdje igraju 6. kolo kvalifikacija za SP, ali nažalost, Halid nije dočekao taj susret.

- Bili smo se dogovorili da ti častiš ručkom kad se vratimo s Cipra, brate. Nisam ni slutio da će mi ovo biti posljednji tvoj poljubac. Da ti Allah dragi podari sirok džennet, a porodici sabur - objavio je Spahić.

