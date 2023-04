Legenda bivše države: Dinamo je nudio kuću na Pantovčaku, ali Hajduk je najveći poslije Zvezde

Bio je jedan od najvećih talenata bivše Jugoslavije. Dijete Crvene zvezde i legenda kluba s Marakane, koja je podigla veliku prašinu kada je potkraj osamdesetih prešla u Partizan.

Danas 60-godišnji Makedonac Milko Đurovski prisjetio se minulih dana iz vremena kada je tresao suparničke mreže. U karijeri je zabio više od 150 golova, a svojevremeno ga je htio i zagrebački Dinamo.

- Dok god postoje Crvena zvezda i Partizan pitat će se ljudi zašto sam to napravio. Ima svega tu, najviše toga što sam bio drugačiji, pare me nisu zanimale. Dinamo mi je nudio kuću na Pantovčaku, ja sam želio da me pamte, tako sam razmišljao. U Crvenoj zvezdi je tada bilo tako, dođe netko sa strane i njemu sve daju, naša djeca čekaju - rekao je Đurovski u intervjuu za Glas Srpske.

U Zvezdi je napravio prve nogometne korake nastupajući za mlađe kategorije, a 1979. je zaigrao za seniorski sastav. Neki stariji nogometni obožavatelji se i dan danas pitaju zašto je prešao u Partizan, no Đurovski ističe da je "Zvezda prije svega" unatoč tome što je igrao za obje momčadi.

- Uvijek navijam za Crvenu zvezdu, tako je bilo i kad sam bio u Partizanu. Čim se završi utakmica, ja pitam što je radila Crvena zvezda. Zvezdaš sam okorjeli, ne mogu navijati za Partizan iako sam četiri godine tamo proveo, drag mi je, ali to se ne može usporediti.

'Mogao sam otići u Split'

Đurovski ističe da ne žali za puno toga, ali da mu je krivo što nikad nije zaigrao za Hajduk.

- Žao mi je što nisam igrao za Hajduk, sportski to kažem, poslije Crvene zvezde u bivšoj Jugi je za mene Hajduk najveći. Ante Mladinić me želio, ja sam odbio putovati u Milano na meč protiv Intera, Branko Stanković je bio trener, mogao sam tada otići u Split - rekao je bivši napadač i zaključio:

- Zvezda je za mene svetinja, ali ona do 1991. godine. Mene je napravila, obožavam je. Moraš shvatiti, u nekadašnjoj Jugoslaviji ako igraš za Crvenu zvezdu to je vrh, kakav Real Madrid, kakvi bakrači. Talijani, Španjolci, ma nebitno, sve bi nogometaši dali da su igrali za Crvenu zvezdu tada

