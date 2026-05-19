Legenda Cityja: 'Najbolji protiv kojeg sam igrao je Luka Modrić'

Legenda Manchester Cityja Bernardo Silva (31) napustit će 'građane' na kraju sezone, ali nije rekao gdje će nastaviti karijeru. Kao moguća i vjerojatna destinacija spominje se Barcelona. Odradio je nedavno intervju za američki The Athletic u kojem mu je postavljeno mnogo pitanja, pa i tko je najbolji igrač protiv kojeg je igrao.

Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu...

Portugalac je bez previše razmišljanja odgovorio Luka Modrić. U karijeri je igrao protiv velikana Cristiana Ronalda, Lionela Messija i Neymara, ali odlučio se za kapetana 'vatrenih'

Portugalac je protiv Modrića igrao 14 utakmica. Šest je puta slavio, tri puta odigrao neriješeno i pet je puta poražen od hrvatskog maestra. Na suprotnim stranama terena proveli su 664 minute.

Silva je za City odigrao 454 utakmice, zabio 76 golova i podijelio 77 asistencija. S 'građanima' je osvojio šest Premier liga, Ligu prvaka, dva FA Kupa, pet ligaških kupova i tri engleska Superkupa. Za Portugal je odigrao 107 utakmica i zabio 14 golova te osvojio dva puta Ligu nacija, a pozvan je i na Svjetsko prvenstvo koje počinje 11. lipnja u SAD-u, Meksiku i Kanadi.