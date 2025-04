Legenda Dinama: 'Klub mi je dužan već 30 godina. Ako mi ne plate, krećem u štrajk glađu...'

Slavko Ištvanić (59), bivši Dinamov kapetan koji je 11 sezona igrao za 'modre', tvrdi kako mu njegov bivši klub duguje veliku svotu novca. Ištvanić više od 30 godina vodi bitku oko toga, a sada je spreman i na štrajk glađu, govori Ištvanić za Večernji list.

Zagreb: Slavko Ištvani?, bivši nogometaš Dinama | Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Kako je Dinamo mijenjao ime, Ištvanić je nastupao kao igrač Dinama, HAŠK Građanskog i Croatije.

- Te 1993. klub se briše iz registra udruge građana i postaje dioničko društvo. Krajem 1995. otišao sam iz Dinama. Tužio sam nogometni klub da mi isplati sredstva na koja sam imao pravo po aneksu i sporazumu ugovora. Ta je udruga brisana iz registra i nastalo je dioničko društvo u koje oni mene stavljaju. Ja nisam potpisao ugovor s dioničkim društvom nego s udrugom građana, koja se 1996. nanovo osniva kao pod imenom NK Croatia, pod kojim je brisana tri godine ranije, kao udruga građana koja djeluje i danas pod Dinamovim imenom. Paralelno s njom bilo je i dioničko društvo.

Dinamove legende i ikone HNL-a održale nogometni spektakl u Ciboni | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Zatim je rekao kako već jako dugo čeka da se nepravda ispravi, skoro 30 godina.

- Nakon 30 godina želim da se ispravi ta nepravda i sve što su mi napravili te da mi se isplati dug. Dao sam srce na terenu za Dinamo, život i mladost. Sve sam ostavio u Dinamu i samo želim da ova uprava koja je došla u Dinamo pod geslom "Dinamovo proljeće", koju sam podržao da dođe na ovu poziciju, ispravi nepravdu. Želim da sjednemo, da s pravne strane sve dogovorimo, da se to riješi i da mi se isplati taj novac koji sam pošteno zaradio. Ovaj je Dinamo, naravno, pravni sljednik onoga. Naslijedio je sve trofeje, povijest, igrače, sve živo, pa tako vjerojatno i ovo što se meni dogodilo - kaže Ištvanić.

Spreman je na sve, kaže, ako se ne riješi njegov problem.

- Spreman sam doći u klub i neću iz njega otići dok se ne riješi moj problem. To je moj novac i ja neću od njega odustati. Idem u štrajk glađu ako zatreba. Mojem je sinu 29 godina, ima cerebralnu paralizu i ovisan je 24 sata o tuđoj njezi, ovo radim radi njega. Ovo je moja borba s ciljem da se sutra njemu pomogne. Nadam se da neću morati ići u štrajk glađu i da ljudi u klubu imaju razumijevanja i srca. Vjerujem da će pomoći predsjednik Zajec i njegovi suradnici - govori Ištvanić, a zatim otkriva i o kojoj cifri je riječ:

- Da, 75 tisuća eura plus kamate po sudskoj presudi Općinskog suda u Zagrebu iz 1997. No dugo je trajalo to suđenje. U 90 posto slučajeva odvjetnici Dinama nisu se pojavljivali na ročištima i na kraju je to završilo tako da je sutkinja zatražila da se dostavi rješenje tko je pravni sljednik NK Dinama, HAŠK Građanskog i Croatije. Dostavljeno je rješenje da je Dinamo d.d. pravni sljednik otišao u stečaj te da je pokrenut stečaj nad Dinamom i da se ja jednostavno nemam odakle naplatiti.