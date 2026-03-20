Legenda Dinama o Cannavaru: Bio je čudan, baš dosta čudan...

Tomislav Šokota urezao se u sjećanje Dinamovim navijačima igrama u plavom dresu, a sada je skaut zagrebačkog kluba. Gostovao je u podcastu Zona Dinamo i progovorio o bivšem treneru "modrih" Fabiju Cannavaru.

- On je bio dosta čudan, baš je bio čudan. Bio je persona, vidi se da ima karizmu, ali jednostavno kao trener, ne znam što se tu dogodilo. Dobio je priliku, imao je neku ideju, ali možda je previše radio na nekim drugim stvarima, više se okupirao sa svime okolo, nego terenom - rekao je Šokota pa usporedio Cannavara s Mariom Kovačevićem.

- Recimo, vidim Marija, on je u terenu, on se ne petlja u ništa drugo. On drži teren i svlačionicu.

Osvajač Zlatne lopte iz 2006. zadržao se u Dinamu vrlo kratko i vodio samo 14 utakmica.

- Možda je Cannavaro došao u neko krivo vrijeme, nije se uspio nametnuti. Bavio se sa svime i svačim, osim onim što je najvažnije, a to je teren - zaključio je Šokota.

Cannavaro je preuzeo "modre" u prosincu 2024., a u 14 utakmica je ostvario sedam pobjeda, uz dva remija i čak pet poraza. Otkaz je dobio nakon poraza od Istre 1961 (3-0) u travnju 2025., a trenutačno je izbornik Uzbekistana.