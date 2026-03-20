TOMISLAV ŠOKOTA

Legenda Dinama o Cannavaru: Bio je čudan, baš dosta čudan...

Piše Petar Božičević,
PIXSELL TOP 100 - 2025

Cannavaro je preuzeo "modre" u prosincu 2024., a u 14 utakmica je ostvario sedam pobjeda, uz dva remija i čak pet poraza. Otkaz je dobio nakon poraza od Istre 1961 (3-0) u travnju 2025., a trenutačno je izbornik Uzbekistana

Tomislav Šokota urezao se u sjećanje Dinamovim navijačima igrama u plavom dresu, a sada je skaut zagrebačkog kluba. Gostovao je u podcastu Zona Dinamo i progovorio o bivšem treneru "modrih" Fabiju Cannavaru

- On je bio dosta čudan, baš je bio čudan. Bio je persona, vidi se da ima karizmu, ali jednostavno kao trener, ne znam što se tu dogodilo. Dobio je priliku, imao je neku ideju, ali možda je previše radio na nekim drugim stvarima, više se okupirao sa svime okolo, nego terenom - rekao je Šokota pa usporedio Cannavara s Mariom Kovačevićem. 

- Recimo, vidim Marija, on je u terenu, on se ne petlja u ništa drugo. On drži teren i svlačionicu.

Varaždin i Dinamo sastali se u 27. kolu SuperSport HNL-a
Varaždin i Dinamo sastali se u 27. kolu SuperSport HNL-a

Osvajač Zlatne lopte iz 2006. zadržao se u Dinamu vrlo kratko i vodio samo 14 utakmica. 

- Možda je Cannavaro došao u neko krivo vrijeme, nije se uspio nametnuti. Bavio se sa svime i svačim, osim onim što je najvažnije, a to je teren - zaključio je Šokota. 

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Koga ljubi najbolji igrač HNL-a? 'Trostruka kruna je osigurana'
FOTO: LJUBAVNA PRIČA

Koga ljubi najbolji igrač HNL-a? 'Trostruka kruna je osigurana'

Toni Fruk prošle je sezone osvojio sve: titule, priznanja i srce djevojke! Toni je zaprosio djevojku Karlu nakon sjajne sezone s Rijekom. Ljubav jača od nogometne slave
VIDEO Strasbourg - Rijeka 1-1: Prvak junački pao u Francuskoj
POGLEDAJTE GOLOVE

VIDEO Strasbourg - Rijeka 1-1: Prvak junački pao u Francuskoj

Šteta! Fruk je doveo Rijeku u vodstvo u 21. minuti, a imali su gosti još nekoliko dobrih situacija za povesti 0-2. Ipak, gol Barca u 71. minuti presudio je ovaj dvoboj. U četvrtfinalu Strasbourg ide na Mainz

