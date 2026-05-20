Legenda Dinama odustala od prosvjeda, otkrivamo zašto

Piše Jakov Drobnjak,
Zagreb: Slavko Ištvanić, legenda GNK Dinamo | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Bivši igrač Dinama, Slavko Ištvanić, otkazao prosvjed zbog bolesti, ali ne odustaje od potražnje 70.000 eura. Prema njegovim riječima, klub tvrdi da nije pravni sljednik duga

Bivši igrač Dinama, Slavko Ištvanić, otkazao je prosvjed koji je planirao ispred maksimirskog stadiona u srijedu u 11 sati. Kako nam je rekao telefonski, ne osjeća se dobro i bolestan je te zato nije došao na prosvjed. Najavio je da će doći kod spomenika Bad Blue Boysima i tamo stajati dok ga netko iz kluba ne primi.

Zagreb: Slavko Ištvanić, legenda GNK Dinamo | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Podsjetimo, Ištvanić potražuje 70.000 eura bez kamata, a tvrdi da se dug temelji na sudskoj presudi iz 1997. godine. Riječ je o ugovoru koji je potpisao s Dinamom dok je klub djelovao kao udruga građana.

Prema njegovim riječima, klub mu je rekao kako sadašnji klub nije pravni sljednik i da zbog toga ne može preuzeti taj dug. On to nije prihvatio te smatra da ako klub može preuzeti povijest i trofeje, mora preuzeti i dugovanja. Rekao je kako ima i svu potrebnu dokumentaciju koja to sve može potvrditi.

U prošlosti je najavljivao i štrajk glađu zbog ove situacije, a naveo je i kako ga posebno pogađa što se ništa nije promijenilo dolaskom nove uprave kluba, na čelu s Velimirom Zajecom. Uz to, Ištvanić navodi kako sve to radi zbog bolesnog sina koji boluje od cerebralne paralize.

- Ovo radim i zbog svog bolesnog sina. Ovo je moja borba od koje neću odustati - rekao je ranije.

Nije poznato hoće li doći pred stadion kad ozdravi te nije najavio novi prosvjed. Uputili smo i poziv Dinamu, ali nismo dobili odgovor.

