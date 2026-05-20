Legenda Dinama odustala od prosvjeda, otkrivamo zašto
Bivši igrač Dinama, Slavko Ištvanić, otkazao je prosvjed koji je planirao ispred maksimirskog stadiona u srijedu u 11 sati. Kako nam je rekao telefonski, ne osjeća se dobro i bolestan je te zato nije došao na prosvjed. Najavio je da će doći kod spomenika Bad Blue Boysima i tamo stajati dok ga netko iz kluba ne primi.
Podsjetimo, Ištvanić potražuje 70.000 eura bez kamata, a tvrdi da se dug temelji na sudskoj presudi iz 1997. godine. Riječ je o ugovoru koji je potpisao s Dinamom dok je klub djelovao kao udruga građana.
Prema njegovim riječima, klub mu je rekao kako sadašnji klub nije pravni sljednik i da zbog toga ne može preuzeti taj dug. On to nije prihvatio te smatra da ako klub može preuzeti povijest i trofeje, mora preuzeti i dugovanja. Rekao je kako ima i svu potrebnu dokumentaciju koja to sve može potvrditi.
U prošlosti je najavljivao i štrajk glađu zbog ove situacije, a naveo je i kako ga posebno pogađa što se ništa nije promijenilo dolaskom nove uprave kluba, na čelu s Velimirom Zajecom. Uz to, Ištvanić navodi kako sve to radi zbog bolesnog sina koji boluje od cerebralne paralize.
- Ovo radim i zbog svog bolesnog sina. Ovo je moja borba od koje neću odustati - rekao je ranije.
Nije poznato hoće li doći pred stadion kad ozdravi te nije najavio novi prosvjed. Uputili smo i poziv Dinamu, ali nismo dobili odgovor.
