’Garcia je napravio milijun sjajnih stvari za klub, ali meni nedostaje Livaja. On je igrač prevage. Ajax? Imat ćemo šanse, a volio bih da Dinamo slavi protiv Anderlechta’, kaže Mornar
IVICA MORNAR ZA 24SATA: PLUS+
Legenda Hajduka koja je srušila Ajax: 'Momci, uživajte! Ovako nešto smo godinama čekali...'
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Nakon 16 godina čekanja Hajduk će u četvrtak odigrati utakmicu skupine jednog od europskih natjecanja. Konferencijsku ligu otvara susretom s Ajaxom, s kojim ga veže mnogo toga. Od trojice koji su vodili i igrali u oba kluba, legendarnog Tomislava Ivića te Joška Gluića i Bože Brokete, preko dvostrukog ogleda u Kupu pobjednika kupova do dvostrukog ogleda u četvrtfinalu Lige prvaka.
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