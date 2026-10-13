Legenda Hajduka koja je srušila Ajax: 'Momci, uživajte! Ovako nešto smo godinama čekali...'

Nakon 16 godina čekanja Hajduk će u četvrtak odigrati utakmicu skupine jednog od europskih natjecanja. Konferencijsku ligu otvara susretom s Ajaxom, s kojim ga veže mnogo toga. Od trojice koji su vodili i igrali u oba kluba, legendarnog Tomislava Ivića te Joška Gluića i Bože Brokete, preko dvostrukog ogleda u Kupu pobjednika kupova do dvostrukog ogleda u četvrtfinalu Lige prvaka.