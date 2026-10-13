Obavijesti

Sport

Komentari 1
IVICA MORNAR ZA 24SATA: PLUS+

Legenda Hajduka koja je srušila Ajax: 'Momci, uživajte! Ovako nešto smo godinama čekali...'

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 6 min
Legenda Hajduka koja je srušila Ajax: 'Momci, uživajte! Ovako nešto smo godinama čekali...'
Foto: Zvonimir Barišin/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

’Garcia je napravio milijun sjajnih stvari za klub, ali meni nedostaje Livaja. On je igrač prevage. Ajax? Imat ćemo šanse, a volio bih da Dinamo slavi protiv Anderlechta’, kaže Mornar

Admiral

Nakon 16 godina čekanja Hajduk će u četvrtak odigrati utakmicu skupine jednog od europskih natjecanja. Konferencijsku ligu otvara susretom s Ajaxom, s kojim ga veže mnogo toga. Od trojice koji su vodili i igrali u oba kluba, legendarnog Tomislava Ivića te Joška Gluića i Bože Brokete, preko dvostrukog ogleda u Kupu pobjednika kupova do dvostrukog ogleda u četvrtfinalu Lige prvaka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Mamila je poglede Rafi Nadalu. Evo kako hostesa izgleda danas
FOTO: 12 GODINA POSLIJE

Mamila je poglede Rafi Nadalu. Evo kako hostesa izgleda danas

Rafael Nadal oprostio se od tenisa u studenom 2024. u Davis Cupu. Jedan od najviralnijih trenutaka bogate karijere sportske legende dogodio se 2014. na turniru u Rio de Janeiru gdje mu je pažnju odvlačila ljepotica iza klupe
Češki gazda servirao je treneru bujnu voditeljicu. Pogledajte ga
FOTO: PROVOKATIVNA SABINA

Češki gazda servirao je treneru bujnu voditeljicu. Pogledajte ga

Trener češkog kluba jedva je ostao pribran pred voditeljicom u dekolteu, a viralni video i suludi marketing vlasnika zapalili su mreže
FOTO Raste slavonska ljepotica, travnjak je gotov. Pogledajte kako napreduje novi stadion
NOGOMETNI DOM UZ SAVU

FOTO Raste slavonska ljepotica, travnjak je gotov. Pogledajte kako napreduje novi stadion

Stadion kraj Save blista: južna tribina i novi travnjak su pri kraju, a za 3,18 milijuna eura stiže 666 novih mjesta i moderni sadržaji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026