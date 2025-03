Legenda Hajduka: 'Reći ću ovo Gattusu, neka mu prevedu...'

Ime Ivana Katalinića zlatnim slovima upisano je u povijesne knjige Hajduka. Kao golman, član slavne generacije koju je vodio Tomislav Ivić, osvojio je četiri naslova prvaka i pet uzastopnih Kupova Jugoslavije, a kao trener od samostalnosti Hrvatske je jedini odveo splitski sastav do dvostruke krune, kao i do četvrtfinala Lige prvaka 1995. godine, što je do danas ostao najveći uspjeh hrvatskog klupskog nogometa.

Pokretanje videa... 01:41 Rijeka - Hajduk 3-0 (sažetak) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Legendarni brk gostovao je u emisiji Sport nedjeljom, a naravno, u fokusu mu je bila aktualna situacija u Hajduku i Gennaro Gattuso. Smeta mu što talijanski stručnjak igra previše defenzivno.

- Poručit ću Gattusu, neka mu prevedu, stavi igrače prema naprijed za gol više, nego za gol manje. Tako ćeš osvojiti prvenstvo jer će te i sreća poslužiti, to je jedini način za doći do prvog mjesta. Ovaj način na koji igra, da će Livaja zabiti gol, pa ne može on uvijek zabiti gol. Gledajući njega, pokušava voditi ekipu kao što je on igrao, a to nije dobro. Ja bih volio s njim pričati, ionako sam navijač Milana, pitao bih ga zašto, ne možeš se vraćati na svoju karijeru. Moraš naći najbolje što igračima odgovara. Najlakše je igrača staviti na mjesto koje mu ne odgovara i onda ga makneš. Mi smo ovdje znali prvih 15, 20 minuta stisnuti i odmah zabiti, toga više nema. S kim je on pričao u klubu? Nikola Kalinić ga je doveo i on je jedini koji mu je mogao objasniti mentalitet. Trener isto želi razgovarati. Ante Biće Mladinić je uvijek govorio, čovjek i magarac više vide nego samo čovjek. Ako ti nemaš struku, to su priče. Doći će ovaj, doći će onaj, imaš školu ovu i onu. A gdje je tebi iskustvo, ja sad mogu reći neke stvari koje su se dogodile kad sam bio igrač, to ti strašno pomogne kasnije. Znam kako je Ivić igrao s nama, to je takvo bilo vrijeme, imao je ekipu, mogao je raditi s nama što god je htio jer on je bio.. Znate što je bio Ivić? Nije kao danas, danas je trener ništa - kazao je Katalinić.

Split: Nogometni trener Ivan Katalinić | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Osvrnuo se i na sukob Gattusa i Joška Jeličića.

- Malo nezgodno. Mislim da je on to pripremio. Ne znam bi li on to napravio da je bio u Italiji, ovo s prstom je izgledalo neprofesionalno. Mislim da je trebao prvo promisliti, imao je vremena da došeta, promisli. On je ipak stranac koji je došao tu, opet se vraćamo na struku, nema mu tko reći. Vidiš ga ljutitog, izgubio si 3-0, zaustavi ga, reci mu to je tako i tako. Ne može njemu sportski direktor reći.

Dotaknuo se i predsjednika Hajduka Ivana Bilića koji se požalio na napise zagrebačkih novinara i uperio prstom u sudačku komisiju.

- Kada te ne ide, tko ti je kriv? Uvijek je drugi kriv. Ako nemaš posao, tko je kriv? Opet netko drugi, tako je i u nogometu. Ja sam rekao ranije, mora biti grupa ljudi koja zna i razumije, sve su ovo bajke za malu djecu. Ostavimo 100 tisuća članova, dao Bog neka ih bude i 200 tisuća, ali od članova se ne živi, živi se od rezultata. Kako ćeš prodati igrače? Kad je Hajduk bio treći, koga je prodao? Nije nikoga. Neka Hajduk bude prvi, igra Ligu prvaka, svaki će mu vrijediti deset milijuna na današnju cijenu. Ali tko će to napraviti, ja te pitam, reci mi čovjeka, Francuz, sportski direktor, što on može. Možda čovjek zna, neću ulaziti u detalje...

Foto: MAXSport/screenshot

Prokomentirao je i izjavu Ivana Rakitića koji je rekao kako je liga zaostala, a nakon utakmice protiv Rijeke posjetio je suce u svlačionici.

- Ne znam zašto je Rakitiću to došlo, izgubili su 3-0. Nije mi jasno da on može tako lagano doći do sudaca, gdje su zaštitari? Rakitić nije ni kapetan, da je kapetan, pa bih razumio zašto ide do njih. Ja sam iznenađen, prošao je sito i rešeto dok je igrao u Barceloni, znamo što je Real sve radio...

