Legenda Hajduka: S puškom je branio Šibenik, pobijedio rak, a spas je pronašao u poljoprivredi

Nikica Cukrov (71) legendarni je nogometaš Hajduka. Početkom 1970-ih debitirao je za seniore Šibenika, nakon čega je proveo četiri godine u Rijeci, a najbolje igračke godine "Cuki" je proveo u redovima Hajduka, za koji je nastupao od 1980. do 1985. godine prije odlaska u francuski Toulon.

Cukrovu je u proljeće 2014. dijagnosticiran karcinom koji mu je zahvatio limfni čvor na vratu. Zbog teške bolesti napustio je klupu Šibenika koji je tada sjajno igrao pod njegovom palicom. Dugo se borio sa zločudnom bolesti, ali ona je, srećom, već godinama iza njega. Legendarnog hajdukovca kamere su snimile u šetnji sunčanim Šibenikom.

Šibenik: Proslavljeni nogometaš Nikica Cukrov u šetnji gradom | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Inače, Cukrov je 2021. godine u intervjuu za 24sata otkrio kako je promijenio životni stil na bolje zbog bolesti. Posvetio se poljoprivredi i većinu dana provodi u vlastitom vrtu.

- Operiran sam na svoj 60. rođendan, odstranjen mi je dio grla i korijena jezika, bolest je zahvatila i limfne čvorove... Nakon operacije liječnici su mi savjetovali promjenu životnih navika, prije svega prehrane. A kako mi oba zeta imaju ogromne posjede, iskoristio sam jedan za vrt i krenuo saditi povrće, da bih znao da je sve prirodno - rekao nam je Cukrov i dodao...

- Povrće nisam volio vidjeti niti na televiziji, a kamoli na tanjuru, a sada ga jedem svaki dan, ponekad i za ručak i za večeru. Znate kakvi smo mi nekadašnji sportaši, meni bi majka "pofrigala metar šnicela" i to je bila moja "sportska prehrana". Nakon majke po istom receptu me hranila i supruga... Ali kad je vrag odnio šalu okrenuo sam se zdravom životu, morao sam paziti da povrće bude zdravo, da ne bude tretirano pesticidima i razno raznim kemikalijama, pa sam pokrenuo proizvodnju za sebe i svoju obitelj. Sve je ekološko, navodnjavam kap po kap vodom iz bunara koja nije klorirana - izjavio je, a cijeli intervju možete pročitati OVDJE.