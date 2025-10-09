Obavijesti

Sport

Komentari 0
SNIMILI GA U ŠETNJI

Legenda Hajduka: S puškom je branio Šibenik, pobijedio rak, a spas je pronašao u poljoprivredi

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Legenda Hajduka: S puškom je branio Šibenik, pobijedio rak, a spas je pronašao u poljoprivredi
2
Foto: Pixsell/privatni album

Povrće nisam volio vidjeti niti na televiziji, a kamoli na tanjuru, a sada ga jedem svaki dan, ponekad i za ručak i za večeru. Znate kakvi smo mi nekadašnji sportaši, rekao je davno za 24sata legendarni igrač Hajduka

Nikica Cukrov (71) legendarni je nogometaš Hajduka. Početkom 1970-ih debitirao je za seniore Šibenika, nakon čega je proveo četiri godine u Rijeci, a najbolje igračke godine "Cuki" je proveo u redovima Hajduka, za koji je nastupao od 1980. do 1985. godine prije odlaska u francuski Toulon.

Cukrovu je u proljeće 2014. dijagnosticiran karcinom koji mu je zahvatio limfni čvor na vratu. Zbog teške bolesti napustio je klupu Šibenika koji je tada sjajno igrao pod njegovom palicom. Dugo se borio sa zločudnom bolesti, ali ona je, srećom, već godinama iza njega. Legendarnog hajdukovca kamere su snimile u šetnji sunčanim Šibenikom.

Šibenik: Proslavljeni nogometaš Nikica Cukrov u šetnji gradom
Šibenik: Proslavljeni nogometaš Nikica Cukrov u šetnji gradom | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Šibenik: Proslavljeni nogometaš Nikica Cukrov u šetnji gradom
Šibenik: Proslavljeni nogometaš Nikica Cukrov u šetnji gradom | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Inače, Cukrov je 2021. godine u intervjuu za 24sata otkrio kako je promijenio životni stil na bolje zbog bolesti. Posvetio se poljoprivredi i većinu dana provodi u vlastitom vrtu.

- Operiran sam na svoj 60. rođendan, odstranjen mi je dio grla i korijena jezika, bolest je zahvatila i limfne čvorove... Nakon operacije liječnici su mi savjetovali promjenu životnih navika, prije svega prehrane. A kako mi oba zeta imaju ogromne posjede, iskoristio sam jedan za vrt i krenuo saditi povrće, da bih znao da je sve prirodno - rekao nam je Cukrov i dodao...

- Povrće nisam volio vidjeti niti na televiziji, a kamoli na tanjuru, a sada ga jedem svaki dan, ponekad i za ručak i za večeru. Znate kakvi smo mi nekadašnji sportaši, meni bi majka "pofrigala metar šnicela" i to je bila moja  "sportska prehrana". Nakon majke po istom receptu me hranila i supruga... Ali kad je vrag odnio šalu okrenuo sam se zdravom životu, morao sam paziti da povrće bude zdravo, da ne bude tretirano pesticidima i razno raznim kemikalijama, pa sam pokrenuo proizvodnju za sebe i svoju obitelj. Sve je ekološko, navodnjavam kap po kap vodom iz bunara koja nije klorirana - izjavio je, a cijeli intervju možete pročitati OVDJE.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Carstvo nekretnina Zlatka Dalića: Od 'Beverly Hillsa' do restorana, stanova i vikendica
IZBORNIKOVI KVADRATI

FOTO Carstvo nekretnina Zlatka Dalića: Od 'Beverly Hillsa' do restorana, stanova i vikendica

Zlatko Dalić uspješno investira u luksuzne nekretnine diljem Hrvatske. Od Varaždina do Jadrana, gradi carstvo iz snova i pravi muzej nogometnih uspjeha
FOTO Dinamova legenda danas slavi kao predsjednik. Staroj se ljubavi vratio nakon razvoda
BOBAN SLAVI 57. ROĐENDAN

FOTO Dinamova legenda danas slavi kao predsjednik. Staroj se ljubavi vratio nakon razvoda

Rijetke su ličnosti u svijetu sporta čije ime nadilazi teren i postaje simbolom čitave jedne ere, stava i beskompromisnog karaktera. Zvonimir Boban, legendarni kapetan "vatrenih", ikona Dinama i Milana te danas ključni čovjek u potpunoj rekonstrukciji maksimirskog kluba, upravo je takva figura, a danas slavi 57. rođendan
Milan objavio fotku momčadi koja dovoljno govori o moćnom statusu kojeg ima Luka Modrić
LUKA KAO DESNA RUKA

Milan objavio fotku momčadi koja dovoljno govori o moćnom statusu kojeg ima Luka Modrić

Modrić je trenutačno usredotočen na reprezentativne dužnosti s Hrvatskom, a Milan je iskoristio stanku i podijelio 'obiteljsku' fotografiju cijele prve momčadi na društvenim mrežama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025