Legenda Milana: Modrić je sila prirode! Bit će najbolji u derbiju

Kao što i hrvatski nogomet za vikend očekuje najveći derbi između Hajduka i Dinama, tako su i Talijani spremni za Derbi della Madonnina u Milanu. U nedjelju u 20.45 će na San Siru istrčati prva i druga momčad Serie A, Milan i Inter. Tamošnji mediji nabrijavaju atmosferu, analiziraju i vode intervjue s raznim akterima jednog od najvećih derbija na svijetu. Tako je za Gazzettu govorio legendarni osvajač Zlatne lopte, Ricardo Kaka, a posebno se dotaknuo Luke Modrića.

- Lukita je sila prirode! Fantastično je gledati njegov entuzijazam, vodstvo, očito i tehniku. Igrali smo u Realu i poznajem njegov mentalitet. Možda me malo iznenađuje da je i dalje toliko motiviran s obzirom na to koliko je trofeja osvojio, jer ljudski je izgubiti malo motivacije kad osvojiš sve. No, Luka je nevjerojatan, još uvijek želi igrati svoju igru, pozivati suigrače u akciju, boriti se, trošiti energiju - rekao je pa dodao:

- Njegov doprinos Milanu vidljiv je i na običnim treninzima, a njegova je prisutnost dobra za talijanski nogomet u cjelini. Ne sumnjam da će Modrić biti najbolji Milanov igrač u derbiju. Napravit će razliku iskustvom i klasom. Imam velika očekivanja i od Christiana Pulišića i Rafaela Leaa.

Iako je Inter u velikoj prednosti, čak 10 bodova na vrhu od svog gradskog rivala, Kaka i dalje vjeruje da "rossoneri" mogu napraviti čudo i uzeti titulu, a dotaknuo se i Modrićeve budućnosti u Milanu.

- Još uvijek vjerujem u to, iako su nepotrebno prosuli neke bodove. No, put je dug, može se dostići 10 bodova razlike. Za početak treba pobijediti Inter, a ja vjerujem Lukiti... I ne samo njemu. Lukina budućnost? Ako razmislimo koliko je trenutno važan za momčad, mislim da bi Luka mogao igrati još dvije ili tri godine! No, tko zna, to ovisi i o kondiciji, odlukama samog igrača, potrebama njegove obitelji, želji za povratkom kući... Mnogo je faktora koji vas guraju da završite karijeru, ali ako se ograničimo samo na teren, Modrić može igrati još dugo vremena bez ikakvih problema - zaključila je legenda Milana.