Legenda Premier lige oštro po Tudoru: 'Ne mogu to shvatiti'

Igor Tudor (47) novi je trener Tottenhama, objavio je Fabrizio Romano. Hrvatski trener je posljednji angažman imao u Juventusu koji je s njime raskinuo suradnju krajem listopada prošle godine. Mnogim Englezima je ovakav potez uprave Spursa nelogičan jer Tudor nikada nije trenirao ili igrao u Engleskoj.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:34

Prvi koji je oštro kritizirao njegov odabir je engleska legenda Teddy Sheringham (59).

- Ne mogu vjerovati, oni se bore za ostanak u Premier ligi. Zna li on išta o ovoj ligi? Ovakav nogomet udarit će ga u glavu, a ne bude se ni snašao. Zna li išta o Brentfordu ili Astonu Villi? Da, razumije nogomet, ali Premier liga je kompleksna. Bit će pravo čudo ako izvuče išta protiv Arsenala na idućem susretu (22. veljače).

Veliki napadač ne shvaća Tottenhamovu upravu i njihovu logiku.

- Uzeli su trenera koji ne zna što će ga snaći u idućih šest tjedana. Tko uopće radi ovakve odluke? Ne mogu to shvatiti.

Foto: Eric Gaillard

Sheringham je za Spurse odigrao 277 utakmica, zabio 125 i asistirao za 53 pogotka. U karijeri je još nosio dres Manchester Uniteda, West Hama, Millwalla, Nottingham Foresta, Portsmoutha i Colchestera. Jedan je od najboljih napadača u povijesti Premier lige. Za Englesku je nastupio 51 put te zabio 11 pogodaka.

Tottenham je trenutačno 16. na tablici s 29 bodova u 26 kola, odnosno pet više iznad 18. West Hama i relegacijske zone. Otpustili su Thomasa Franka u srijedu, a Tudor će posao odraditi do kraja sezone. U Ligi prvaka, u kojoj Spursi igraju zahvaljujući osvajanju Europske lige prošle sezone, londonski klub odigrao je sjajno ligašku fazu i završio na 4. mjestu s pet pobjeda, dva remija i porazom.