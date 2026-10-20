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DANI CARVAJAL

Legenda Reala debitirala za Getafe: Zbog grčeva izašao van

Piše HINA, Ivan Tomašković,
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Legenda Reala debitirala za Getafe: Zbog grčeva izašao van
Champions League - Group Stage - Group G - CSKA Moscow v Real Madrid | Foto: TATYANA MAKEYEVA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
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Ukupno je osvojio 27 trofeja u madridskom klubu, a samo je jedan od petorice igrača koji su po šest puta osvojili elitnu Ligu prvaka

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U zadnjoj utakmici 9. kola španjolskog nogometnog prvenstva Getafe i Rayo Vallecano su igrali 1-1. Garcia (11) je doveo goste u prednosti, a poravnao je Satriano (56). Oba sastava sada imaju po devet bodova, a vodi Barcelona s maksimalnih 27. Posebnu pažnju privukao je debi Danija Carvajala, bivšeg kapetana Real Madrida 

koji je za Getafe zaigrao nakon gotovo pet mjeseci bez natjecateljske utakmice. Španjolski branič bio je na terenu do 80. minute, a tada je zatražio zamjenu zbog grčeva. 

Inače, Carvajal je karijeru počeo u Realu, a potom je kratko boravio u Bayeru iz Leverkusena. Od 2013. pa sve do ove godine nosio je dres Reala za koji je ukupno odigrao 451 utakmicu. Ukupno je osvojio 27 trofeja u madridskom klubu, a samo je jedan od petorice igrača koji su po šest puta osvojili elitnu Ligu prvaka.

U reprezentaciji Španjolske skupio je 52 nastupa uz jedan pogodak, a osvojio je s njom Europsko prvenstvo 2024. i Ligu nacija godinu dana ranije.

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