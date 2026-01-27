Legenda Rijeke vraća se u hrvatski nogomet, ali ne na Rujevicu! Igrat će u drugoj ligi

Franko Andrijašević, legendarni kapetan šampionske generacije Rijeke i jedan od najomiljenijih igrača koji su ikada nosili bijeli dres, vraća se u grad koji teče. No, u nevjerojatnom obratu, njegova nova adresa neće biti Rujevica, već susjedna Krimeja. Bivši reprezentativac Hrvatske i jedan od rijetkih nogometaša koji je igrao za Hajduk, Dinamo i Rijeku, potpisat će za HNK Orijent, člana Prve NL, piše Germanijak.

Pokretanje videa... 01:38 Golovi na utakmici Rijeka - Slaven Belupo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Ovaj transfer, koji bi trebao biti formaliziran do kraja tjedna, bez ikakve je sumnje najveće pojačanje u cjelokupnoj povijesti kluba sa Sušaka. Dolazak igrača takvog kalibra, s iskustvom igranja na najvišoj razini i statusom ikone, predstavlja tektonski poremećaj ne samo za Orijent, već i za cijelu drugu ligu, te jasno signalizira promjenu ambicija kluba.

Andrijašević (34) na Krimeju stiže kao slobodan igrač nakon što mu je prvog siječnja istekao ugovor s kineskim klubom Zhejiang FC. U Kini je proveo posljednje četiri i pol godine, gdje je ostavio dubok trag. Ne samo da je nosio kapetansku traku, već je postao i stranac s najviše nastupa u povijesti kluba, upisavši preko 130 utakmica i zabivši gotovo 50 golova. Oproštaj koji su mu priredili navijači u Kini najbolje svjedoči o statusu koji je tamo uživao.

Rijeka: 36. kolo Prve HNL, HNK Rijeka - NK Gorica | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Iako su mnogi navijači Rijeke sanjali o njegovom povratku na Rujevicu, Andrijašević je nedavno naglasio kako će njegov sljedeći korak u karijeri biti vođen prvenstveno obiteljskim razlozima. Odluka da se skrasi u Rijeci, gradu u kojem je doživio najljepše trenutke karijere, i preuzme ulogu vođe u Orijentovom projektu, savršeno se uklapa u tu priču. Umjesto pritiska borbe za trofeje u HNL-u, odabrao je drugačiji, ali ne manje izazovan put.

Ime Franka Andrijaševića zlatnim je slovima upisano u povijest Rijeke. U sezoni 2016./17., pod vodstvom Matjaža Keka, bio je apsolutni vođa momčadi koja je prekinula dugogodišnju dominaciju Dinama i osvojila povijesni, prvi naslov prvaka Hrvatske, kojem je pridodala i trofej Kupa. Kao ofenzivni vezni igrač, bio je prvi strijelac lige do samog kraja prvenstva, zabijajući ključne golove i iz drugog plana lomeći suparnike kada napadačima ne bi išlo. Ukupno je za klub, tijekom dva mandata, odigrao 101 utakmicu, zabio 37 golova i 20 puta asistirao.

Zagreb: Pehar pobjednika hrvatskog prvenstva u rukama nogometaša Rijeke | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Njegov put bio je jedinstven. Nakon Hajduka i Dinama, upravo je u Rijeci pronašao svoj nogometni dom, postavši primjer kako klub s Kvarnera može revitalizirati karijere i od igrača izvući ono najbolje. Sjajne igre donijele su mu i transfer vrijedan 4,25 milijuna eura u belgijski Gent, no tamo, kao i u kasnijoj epizodi u Waasland-Beverenu, zbog problema s ozljedama i promjenama trenera nije uspio ponoviti riječku čaroliju te je polako ispao iz kruga reprezentacije.

Sada se vraća na Kvarner, u grad koji ga obožava, spreman započeti novo poglavlje. Njegov dolazak na Krimeju nije samo nogometna vijest, već i romantična priča o povratku heroja koji je odlučio svoje iskustvo i znanje uložiti u rast manjeg, lokalnog kluba. Za navijače Orijenta počinju dani velikih snova.