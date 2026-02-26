Obavijesti

LEGENDARNI COSTACURTA

Legenda 'rossonera' nahvalila Pašalića: Još nisam vidio da igrač tako kontrolira utakmicu

Foto: Daniele Mascolo

Još od dana Franca Baresija i 1994. godine, nisam vidio igrača koji je na taj način kontrolirao utakmicu, stavio momčad na leđa i poveo je do pobjede - izjavila je legenda 'rossonera

Nogometaši Atalante plasirali su se u osminu finala Lige prvaka nakon pobjede nad Kovačevom  Borussijom Dortmund 4-1. Tako je momčad Raffaelea Palladina nadoknadila zaostatak od 2-0 iz prve utakmice i pred domaćom publikom izborila plasman u daljnju fazu. Za Atalantu su zabili Scamacca (5'), Zappacosta (45'), Mario Pašalić (57') i Samardžić (98'). 

Igračem utakmice proglašen je Mario Pašalić koji je preokrenuo rezultat, a zahvaljujući njegovom potezu i ubačaju prema Krstoviću kojeg je onda faulirao Bensebaini, Atalanti je dosuđen penal. Siguran je s bijele točke bio Lazar Samardžić. Bila je to još jedna u nizu fantastičnih utakmica Pašalića. Talijanski mediji pohvalili su njegovu predstavu, a riječi hvale nije štedio ni bivši branič Milana Alessandro Costacurta.

- To je izvanredno dostignuće za Atalantu. Priznajem da nisam vjerovao u to, ali su pružili fantastičnu partiju, pravi podvig. To nije nešto što svaka momčad može učiniti. Ušli su u elitno društvo, posebno poslije takvog izdanja. Pašalića treba posebno istaknuti. Još od dana Franca Baresija i 1994. godine, nisam vidio igrača koji je na taj način kontrolirao utakmicu, stavio momčad na leđa i poveo je do pobjede - izjavila je legenda 'rossonera'. 

