Legenda Zadra u lisicama: Mene privode, a oni imaju prijave za nezakonit rad i nikome ništa?!

Ante Matulović bio je član legendarne momčadi Zadra koja je 1986. senzacionalno u Zagrebu u trećoj utakmici pobijedila Cibonu s Draženom Petrovićem i osvojila naslov prvaka Jugoslavije. Nakon igračke, u Zadru je ostao upamćen i po trenerskoj karijeri, a danas je priveden zbog sumnje da je sudjelovao u narušavanju javnog reda i mira.

Legenda Zadra privedena je nešto iza 14 sati na adresi u Stomorici gdje je sat vremena prije došlo do incidenta u kojem su sudjelovali on i zaposlenik jednog ugostiteljskog objekata u susjedstvu. Matulović, naime, na istoj adresi ima poslovni prostor, te je već neko vrijeme u problemima sa susjedima. Navodno je došlo do fizičkog sukoba između njega i zaposlenika susjednog lokala. U tučnjavi iliti fizičkom obračunu, navodno je mlađi muškarac zaradio lakše tjelesne ozljede.

- Privode me zbog naguravanja, htjeli su mi staviti lisice na ruke. Policija ima moje četiri prijave zbog nelegalnog rada ovog objekta i njegove cijevi iz kuhinje, ali se na to nisu osvrtali, nego sad privode mene – kazao je za Zadarski.hr Matulović neposredno prije nego što je u pratnji dva policajca i dvije policajke prepraćen do policijske postaje na Poluotoku.

Matulović je novinare je pozvao desetak minuta ranije saznavši da će s lisicama biti priveden zbog tučnjave. Matulović je od policije tražio da odgode njegovo privođenje jer u 14 sati njegova kćerka ima operaciju, no policajci nisu pristali.

E, sad, kako je došlo do obračuna i zašto prepričali su svjedoci. Navodno je, tako tvrde zaposlenici kafića s kojim je Matulović bio u sukobu, zaposlenik išao do skladišta, a kad se okrenuo iza sebe je ugledao Matulovića. Nadalje, zaposlenik je nosio naočale, koje su od udarca završila na podu. Zašto je došlo do obračuna, još nije jasno.

