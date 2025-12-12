Legendarna Lindsey Vonn nakon sedam godina došla do pobjede i oborila nevjerojatan rekord...

Američka 41-godišnja skijašica Lindsey Vonn postala je najstarija pobjednica utrke u Svjetskom kupu, popevši se na najviše mjesto pobjedničkog postolja na spustu u švicarskom St. Moritzu, gdje je u petak "pomela" konkurentice i došla do prve pobjede nakon više od sedam i pol godina. Prijašnji rekorder, legendarni Švicarac Didier Cuche, imao je 37 godina kad je ostvario svoju posljednju pobjedu u Svjetskom kupu, na superveleslalomu u Crans Montani 2012.

Prije današnjeg trijumfa američke skijašice, najstarija pobjednica u ženskoj konkurenciji bila je Talijanka Federica Brignone, koja je u ožujku ove godine, kao 34-godišnjakinja, slavila u superveleslalomu u La Thuileu.

Vonn je u petak bila jedina koja je uspjela 2,5 kilometra staze Corviglia svladati za manje od 90 sekundi, postavivši vrijeme od jedne minute i 29.63 sekundi koje joj je donijelo 83. pobjedu u karijeri, a 44. u spustu. Ovo joj je druga spustaška pobjeda u St. Moritzu. Prvu je ostvarila 2012., a još je triput je na ovom skijalištu bila najbrža u superveleslalomu te jednom slavila i u alpskoj kombinaciji.

Posljednju pobjedu u Svjetskom kupu prije današnjeg trijumfa Vonn je ostvarila u ožujku 2018., također u spustu, na završnici Svjetskog kupa u švedskom Areu. Jedina koja se pobjedničkom vremenu Lindsey Vonn uspjela približiti na manje od jedne sekunde, iznenađujuće je bila 24-godišnja Austrijanka Magdalena Egger. Sa startnim brojem 27 došla je do prvog postolja u karijeri u Svjetskom kupu zaostavši za pobjednicom 98 stotinki.

Foto: Denis Balibouse

I treće mjesto je osvojila austrijska skijašica, iskusna 33-godišnjakinja Mirjam Puchner, koja je za Vonn zaostala već više od jedne sekunde (+1.16), ali joj je to bilo dovoljno da se po deveti put nađe na postolju u karijeri.

Nakon osam od 37 utrka iz kalendara Svjetskog kupa u vodstvu je Amerikanka Mikaela Shiffrin s 458 bodova. Na drugom mjestu je albanska predstavnica Lara Colturi s 302 boda, a na trećem mjestu je Novozelanđanka Alice Robinson s 294. Najbolja hrvatska skijašica Zrinka Ljutić je s 218 bodova na devetom mjestu u redoslijedu za Veliki kristalni globus. Skijašice će u subotu u St. Moritzu voziti još jedan spust, a u nedjelju je na rasporedu prvi superveleslalom u novoj sezoni Svjetskog kupa.