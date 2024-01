Legendarni Belichick pojavio se na jahti od 180 mil. $. Sastao se s američkim milijarderom...

Najveći trener u povijesti američkog nogometa. Jedan od samo trojice sa šest naslova. Dva desetljeća bez prekida na klupi iste momčadi...

To je sve u karijeri napravio veliki Bill Belichick (72), a jednoj čudesnoj eri došao je kraj. Legendarni trener hrvatskog porijekla je nakon 24 godine napustio klupu New England Patriotsa koje je pretvorio u jedan od najvećih NFL klubova. New England Patriotsi su prevođeni Billom Belichickom i Tomom Bradyjem naslove osvajali 2002., 2004., 2005., 2015., 2017. i 2019. godine.

Što je radio na jahti američkog milijardera?

Foto: Lauren Owens Lambert/REUTERS

Belichicku su 72 godine, što su najbolje trenerske godine u NFL-u pa nije ni sekunde razmišljao o mirovini. Jedan od najvećih trenera u povijesti je na tržištu pa je to, kako se i očekivalo, izazvalo veliki interes među klubovima. Naravno, svi žele angažirati majstora ove igre, a čini se da zasad prednjače Atlanta Falconsi.

Foto: Jamie Sabau/REUTERS

Kako pišu američki mediji, Belichick se našao s vlasnikom Arthurom Blankom koji je težak osam milijardi dolara, a mjesto sastanka bila je luksuzna jahta vrijedna 180 milijuna dolara!

I sami Falconsi su na službenoj stranici potvrdili kako su pregovarali o potencijalnoj suradnji i da će uskoro obavijestiti javnost o daljnim informacijama. No, kako pišu američki mediji, kada Blank nekoga primi na svoju jahtu, to je praktički gotova stvar pa očekuju kako bi uskoro trebala uslijediti i službena objava o angažmanu.

Belichicku će to biti drugi klub u trenerskoj karijeri nakon što je 24 godine proveo na klupi Patriotsa. Prije toga je bio pomoćni trener u nekoliko kluba, a na toj funkciji je s New York Giantsima osvojio dva Super Bowla.