Legendarni borac: Ne vidim na lijevo oko, nemam ravnotežu...

Mnogi MMA borci posljedice od borbi osjete tek nakon umirovljenja. Slabovidnost, bolovi u koljenima i glavobolje učestali su kod svakog borca, a s tim se susreo i legendarni Brazilac Renato Sobral Babula (44), majstor u jiu jitsuu i hrvanju.

Babalu, kako su ga zvali tijekom karijere, u mirovinu je otišao prije šest godina, a ukupno u karijeri je u 16 godina odradio 49 borbi. Ali nakon nekog vremena pojavili su se brojne posljedice silnih udaraca koje je dobio tijekom treninga i borbi.

- Ono što mi se dogodilo je došlo u homeopatskim dozama. Borce se nauči kako da se bore, kako se zarade novac, no nitko nas ne nauči kako posložiti svoj život. Ja sam napravio par grešaka s novcem i oko toga kuda sam mogao odvesti karijeru. Zbog toga danas plaćam cijenu. Ne mogu uspravno hodati po ravnoj liniji. Izgubio sam velik dio vida na lijevo oko, no najveći problem je ravnoteža. Ona mi je ravna nuli. Kad se borim, kad sam u jiu-jitsu turniru ili u treningu, osjećam se kao da mi je ravnoteža dobra, no problemi postoje na dnevnoj bazi - požalio se Brazilac za MMA Fighting, a prenosi Fightsite.

On je karijeru počeo 1997. godine u japanskoj organizaciji RINGS, gdje je i ostvario najveću slavu, a borio se i u UFC-u, Bellatoru i brojnim drugim organizacijama. U UFC-u je odradio devet borbi, borio se i za naslov u poluteškoj kategoriji, a posebno je kontroverzna jedna borba iz 2007. godine. Babula se tada borio protiv Davida Heatha, a nakon nekoliko minuta borbe napravio je protivniku polugu na vratu. Unatoč njegovom tapkanju i uputama suca da ga pusti, Brazilac to nije napravio i Heath je izgubio kisik te se onesvijestio. Na pitanje zašto ga nije htio pustiti, Sobral je odgovorio da ga je Heath nazivao pogrdnim riječima i da ga je htio kazniti.

Dana White je odmah reagirao nakon borbe i izbacio je Sobrala iz organizacije.

- Riječ je o borbama gdje se sranja mogu dogoditi. Ali, ni na koji način ne možete učiniti ono što je on učinio. Mislim da ste vidjeli odgovor fanova. Babalu je bio njihov ljubimac ali su se odmah okrenuli protiv njega - rekao je tada šef najjače MMA organizacije na svijetu.

Tijekom karijere se borio protiv brojnih legendi poput Fjodora, Sonnena, Randlemana, Chucka Liddella, no od svih njih je izgubio, dok se Sonnenu revanširao za poraz.

- Baveći se sportom kreneš raditi stvari za koje nisi spreman, ali moraš ih učiniti. Moraš se boriti dok si u bolovima i dok si ozlijeđen. Budeš nokautiran u dvorani pa se opet boriš tjedan dana kasnije. Ne možeš odustao od borbe jer moraš od nečega živjeti. Danas se pitam hoću li biti u stanju vidjeti svoju unučad i uživati u njima na normalan način. Sve jače počinjem osjećati posljedice. CTE mi je već dijagnosticiran. To je nešto o čemu se jako malo govori, a puno boraca ima ovakve probleme. Još uvijek nemam problema s govorom, no izgubio sam kvalitetan vid na lijevo oko i imam osteoartritis u cijelom tijelu. Imao sam ukupno 13 operacija. Ništa u ovom sportu ne dolazi bez naplate - zaključio je Sobral koji se se i dalje bavi grapplingom.