Legendarni Brazilac najavio je prijateljsku protiv Hrvatske. 'Neke utakmice su drugačije'

Legendarni brazilski nogometaš, Ricardo Izecson dos Santos Leite, poznatiji kao Kaká, najavio je prijateljsku utakmicu Brazila i Hrvatske koja će se igrati 1. travnja na stadionu Camping World u Orlandu.

U emotivnom videu, dok Kaká osobno najavljuje utakmicu, izmjenjuju se kadrovi brazilskih i hrvatskih zvijezda, poput Viniciusa Juniora i Luke Modrića, atmosfera s tribina i gol koji koji je Brazilac zabio 'vatrenima' na Svjetskom prvenstvu 2006. godine u Njemačkoj.

- Brazil protiv Hrvatske. Neke utakmice su jednostavno drugačije - napisao je Kaká u opisu objave i pozvao navijače na utakmicu.

- Učinimo da se Seleção ponovno osjeća kao kod kuće. Ovo je finalni test uoči Svjetskog prvenstva.

Odabir legendarnog Brazilca za promociju ove utakmice nije slučajan. Kaká, koji je osvojio sve što se moglo osvojiti u nogometu, uključujući Svjetsko prvenstvo, Ligu prvaka i Zlatnu loptu, ima duboku vezu s Orlandom. Svoju uspješnu karijeru zaključio je upravo u dresu kluba Orlando City SC, gdje je ostavio neizbrisiv trag.

Njegova uloga danas nadilazi onu bivšeg igrača. Kao ambasador Fife i počasni predsjednik organizacijskog odbora Orlanda za Svjetsko prvenstvo (GO26), Kaká je ključna figura u promociji nogometa u Sjedinjenim Američkim Državama, a sada poziva navijače i na spektakl kojem ćemo svjedočiti krajem ožujka.

ARHIVA - U spektaklu na Poljudu Hrvatska i Brazil u prijateljskom susretu odigrali 1:1

Bit će to šesti međusobni dvoboj između ove dvije reprezentacije. Prije 21 godinu prvi put smo se susreli s Brazilcima na Poljudu, završilo je 1-1 u prijateljskoj utakmici. Ždrijeb nas je spojio i u lipnju 2006. godine na Svjetskom prvenstvu, gdje smo izgubili 1-0, a bolji su bili i na otvaranju Mundijala 2014. godine u Brazilu (3-1). Svladali su 'vatrene' i 2018. godine, u prijateljskoj utakmici uoči Svjetskog prvenstva u Rusiji (2-0), a prije četiri godine na SP-u u Katru izbacili smo ih nakon jedanaesteraca i plasirali se u polufinale.