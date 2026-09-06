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NAHVALIO KAPETANA

Legendarni Buffon: Modrić je Modrić. Njegova priča me veseli

Piše Issa Kralj,
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Legendarni Buffon: Modrić je Modrić. Njegova priča me veseli
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Foto: Daniele Mascolo
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Ako ga se koristi na pravi način, još uvijek radi razliku - rekao je legendarni Buffon o kapetanu 'vatrenih' koji će uskoro slaviti 41. rođendan

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U talijanskoj Serie A večeras je na rasporedu pravi spektakl. Luka Modrić i suigrači iz Milana idu u Torino na gostovanje kod Juventusa u derbiju 3. kola talijanskog prvenstva. Obje momčadi imaju isti broj bodova, Milan je četvrti sa šest bodova, a Juventus se nalazi odmah iza njih. Talijanski mediji najavili su spektakl protiv 'stare dame', a legendarni golman talijanske nogometne reprezentacije Gianluigi Buffon dao je intervju za uglednu Gazzettu dello Sport. 

Serie A - AC Milan v Venezia
Foto: Daniele Mascolo

Legenda 'azzura' i Juventusa za 'staru damu' je nastupio čak 685 puta. Buffon je kao golman Parme debitirao upravo protiv Milana, a 'rossoneri' bili su mu protivnici i u prvom finalu Lige prvaka. 

U intervju za Gazzettu komentirao je igru Milana tijekom ove sezone kao i neke promjene u klubu, ali posebno se istaknulo pitanje oko Luke Modrića. 

- Luka me ne impresionira zato što su prvaci posebni i po volji, a ne samo po tehnici. Priče poput njegove me vesele. Modrić je Modrić, ako ga se koristi na pravi način, još uvijek radi razliku - rekao je legendarni Buffon o kapetanu 'vatrenih' koji će uskoro slaviti 41. rođendan. 

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