Legendarni Buffon: Modrić je Modrić. Njegova priča me veseli

U talijanskoj Serie A večeras je na rasporedu pravi spektakl. Luka Modrić i suigrači iz Milana idu u Torino na gostovanje kod Juventusa u derbiju 3. kola talijanskog prvenstva. Obje momčadi imaju isti broj bodova, Milan je četvrti sa šest bodova, a Juventus se nalazi odmah iza njih. Talijanski mediji najavili su spektakl protiv 'stare dame', a legendarni golman talijanske nogometne reprezentacije Gianluigi Buffon dao je intervju za uglednu Gazzettu dello Sport.

Foto: Daniele Mascolo

Legenda 'azzura' i Juventusa za 'staru damu' je nastupio čak 685 puta. Buffon je kao golman Parme debitirao upravo protiv Milana, a 'rossoneri' bili su mu protivnici i u prvom finalu Lige prvaka.

U intervju za Gazzettu komentirao je igru Milana tijekom ove sezone kao i neke promjene u klubu, ali posebno se istaknulo pitanje oko Luke Modrića.

- Luka me ne impresionira zato što su prvaci posebni i po volji, a ne samo po tehnici. Priče poput njegove me vesele. Modrić je Modrić, ako ga se koristi na pravi način, još uvijek radi razliku - rekao je legendarni Buffon o kapetanu 'vatrenih' koji će uskoro slaviti 41. rođendan.