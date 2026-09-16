Legendarni češki golman osudio je najboljeg strijelca u povijesti NHL-a! Razlog je Vladimir Putin

Sudjelovanje najboljeg strijelca u povijesti NHL-a, ruske hokejaške ikone Aleksandra Ovečkina (40) u izbornoj kampanji u Rusiji tijekom koje je izrazio svoju potporu stranci Ujedinjena Rusija koju predvodi aktualni predsjednik Vladimir Putin, naišao je na brojne kritike u javnosti na Zapadu, poglavito bivšeg velikog češkog vratara Dominika Hašeka.

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Ovečkin, koji je član Washington Capitalsa od 2004. godine, ovoga ljeta se fotografirao s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejom Lavrovom zajedno s još nekoliko prominentnih Rusa, a ta je snimka iskorištena u promotivnom spotu u izbornoj kampanji pred izbore za donji dom ruskog parlamenta koji će se održati od petka do nedjelje.

To Ovečkinovo aktivno sudjelovanje u kampanji naišlo je na neodobravanje s obzirom na ruski agresiju na Ukrajinu koja traje još od veljače 2022. godine. Iz Capitalsa, s kojima je 41-godišnji Ovečkin produžio ugovor i na sljedeću sezonu, pokušali su umanjiti skandal.

- Aleks Ovečkin je ruski državljanin koji u pauzi između NHL sezona živi u Moskvi sa svojom obitelji i gdje će se vratiti živjeti kada mu završi karijera. Ovog ljeta, dok je boravio u Rusiji, bio je zamoljen za sudjelovanje u kampanji, objavili su Capitalsi dodavši:

- Kao najdugovječniji aktivni sportaš u gradu Washingtonu on je jedan od stupova našeg društva i zajedno s nama je fokusiran na sljedeću sezonu i ostavljanje traga kako na ledu tako i u našem gradu.

Ovečkin je izrazio potporu Putinu i tijekom predsjedničkih izbora 2018. godine, dok je nakon ruske invazije na Ukrajinu kazao:

- Zaustavite rat. On je naš predsjednik, ali... ja se ne bavim politikom, ja sam sportaš i nadam se kako će se sve ovo brzo završiti.

Vrlo oštar kritičar Ovečkinova pojavljivanja u kampanji je legendarni češki vratar Dominik Hašek.

- Svi na ovoj fotografiji odlučili su poduprijeti ruski imperijalistički rat u Ukrajini... Zbog njih će poginuti još mnogi Ukrajinci i Rusi, poručio je Hašek putem X-a.

Everyone in this photograph has chosen to officially support Russia's imperialist war in Ukraine. Among them are also hockey player Ovechkin and former hockey player and national team captain Fetisov. Because of each of them, many Ukrainians and Russians will be killed. pic.twitter.com/vyzjTv6wsj — Dominik Hasek (@hasek_dominik) September 14, 2026

Uz Ovečkina na spomenutoj fotografiji nalazi se i Vjačeslav Fetisov, koji je tijekom 1980-ih sa Sovjetskim Savezom bio višestruki svjetski prvak i olimpijski pobjednik, a početkom 1990-ih je bio jedan od prvih ruskih hokejaša koji je zaigrao u NHL-u.

Sa 929 pogodaka Ovečin je najbolji strijelac u povijesti NHL-a, 2018. godine je s Capitalsima osvojio i naslov prvaka, a sljedeća sezona, koja počinje 29. rujna, bit će mu 22. u najjačoj hokejaškoj ligi na svijetu.