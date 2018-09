Pao je i Roque! Cro Cop laktom unakazio opasnog Guamca...

BEZ PORAZA 6 GODINA

Nevjerojatan podatak je to što je Cro Cop zadnji put poražen prije 6 godina! Danas će Mirko protiv borca iz Guama pokušati nastaviti svoju nevjerojatnu seriju. Jedini koji ga je uspio pobijediti je Aleksij Olinik, inače čovjek koji je prozvan majstorom gušenja i čija je to specijalnost. Poslije toga redom je pobijeđivao svog vrlo dobrog prijatelja Satoshija Ishiija dva puta, Gabriela Gonzagu. Na putu do naslova u Rizini redom je razbijao Hyun Man Myunga, Muhameda Lawala, Baruta i Amira Aliakbaria.

Poslije toga ga nije bilo godinu dana u ringu jer se umirovio, no na koncu mirovina nije dugo potrajala. Godinu dana kasnije se vratio i opet na Staru godinu i u svojoj Saitama Areni pobijedio Tsuyoshija Khosaku.