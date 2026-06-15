Legendarni Dinamov stoper će u BiH, a s njime i hrvatski trener

Donedavni Dinamov stoper Kevin Theophile-Catherine (36) mogao bi preseliti u susjednu ligu, točnije u BiH. Veliki interes za nogometaša s Martinika pokazao je sarajevski Željezničar. Klub s Grbavice ima veliku želju dovesti iskusnog stopera i to bez odštete jer mu ugovor s 'modrima' istječe krajem lipnja.

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Čelnik Željezničara Sanin Mrvić povukao je konce da dovede braniča, a posao će se realizirati kroz nekoliko idućih dana. Kao novi trener kluba spominje se hrvatski stručnjak Ivan Prelec (38), a njegov potpis očekuje se i prije nego Theophileov. On će na toj poziciji naslijediti Savu Miloševića, a Catherine mu je bio na vrhu popisa ljetnih pojačanja, piše N1.

Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Francuski stoper ima zavidnu karijeru; igrao je u Rennesu, Cardiffu, Saint-Etienneu i Dinamu. Za aktualnog prvaka Hrvatske odigrao je 223 utakmice, zabio šest golova i podijelio isto toliko asistencija. U Dinamo je stigao 2018. godine te se na Maksimiru zadržao do 2023. kad mu je istekao ugovor. Vratio se na nagovor Sergeja Jakirovića iste godine koji je zbog ozljeda i njegovog iskustva tražio pojačanje u obrani te se zadržao u klubu do kraja ove sezone.

Bačka Topola: Susret Maccabi Tel-Aviva i Dinama u 2. kolu Europske lige | Foto: Slobodan Sandic/PIXSELL

Ivan Prelec je trener koji je bio u Dinamu; vodio je mlađe uzraste 'modrih' i drugu ekipu, a kroz trenersku karijeru vodio je Goricu, Istru i Vejle, a bio je i pomoćni trener u varšavskoj Legiji.