Legendarni 'El Matador' ide u mirovinu: 'Hvala ti nogomete, zbog tebe sam ostvario snove'

Urugvajski napadač Edinson Cavani (38) objavio je da je njegovoj nogometnoj karijeri došao kraj. Više od dvadeset godina oduševljavao je igrom, a sada je objavom na društvenim mrežama objavio odluku da se povlači iz nogometa.

Pokretanje videa... 02:20 Kylian Mbappe | Video: 24sata Video

Posljednji klub za kojeg je igrao bio je Boca Juniors, a igrao je za brojne velike europske klubove poput PSG-a, Napolija, Manchester Uniteda i Valencije. Nogometni put započeo je u rodnom Urugvaju, u klubu Danubio, no pravi procvat doživio je dolaskom u Italiju. Palermo ga je 2007. doveo kao velikog talenta nakon sjajnog nastupa na južnoameričkom prvenstvu za mlade. Tijekom impresivne karijere dobio je nadimak 'El Matador'.

U Napoliju je izrastao u globalnu zvijezdu, postigavši 104 gola u 138 nastupa, dok je u PSG-u bio dio najuspješnije ere Parižana.Tamo je zabio 200 pogodaka i dugo držao naslov najboljeg strijelca u povijesti kluba, sve do dolaska Kyliana Mbappéa.

Za urugvajsku reprezentaciju upisao je 136 nastupa i 58 golova, a vrhunac reprezentativne karijere bila je titula pobjednika Copa Américe 2011. godine.

Foto: Jonathan Moscrop/PRESS ASSOCIATI

U oproštajnom pismu je poručio:

"Hvala ti, nogomete. Oblikovao si me, stavljao pred izazove i učio da se uvijek podignem nakon pada. Dao si mi priliku da ostvarim snove koji su mi se kao djetetu činili nedostižnima i da upoznam nevjerojatne ljude, na terenu i izvan njega.

Ništa od ovoga ne bi bilo moguće bez moje obitelji, prijatelja, suigrača, trenera i, iznad svega, navijača. Ljubav koju sam osjetio u svakom klubu i svakoj zemlji nosit ću sa sobom cijeli život.

Odlazim miran, znajući da sam u svakom treningu i svakoj utakmici dao sve što sam imao — s pogreškama, s uspjesima, ali uvijek s poštovanjem prema nogometu koji mi je toliko dao", napisao je u objavi.