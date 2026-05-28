Legendarni Gullit o Modriću: On bi mogao igrati i u mom Milanu

Ruud Gullit (63) apsolutna je legenda Milana. Odigrao je 171 utakmicu, zabio 56 golova i 38 puta asistirao. S Rossonerima je osvojio tri talijanska prvenstva, dvije Lige prvaka, dva talijanska Superkupa i dva europska Superkupa. Osvrnuo se na katastrofu Milana koja se dogodila u zadnjih nekoliko kola te ostanak bez Lige prvaka. Naravno, govorio je i o Luki Modriću.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

- Bilo je to veliko razočaranje, uopće to nisam očekivao. U zadnjem kolu Milanu je trebala samo pobjeda kod kuće protiv Cagliarija, a oni su izgubili. Baš mi je bilo žao. Na kraju su ipak imali priliku osigurati jedno od prva četiri mjesta. Velika je šteta što nisu uspjeli. Zbog svoje povijesti, Milan uvijek mora igrati u Ligi prvaka - započeo je osvajač Zlatne lopte.

O hrvatskom kapetanu samo najbolje.

- Modrić i s 40 godina ostaje majstor. Žao mi je zbog ozljede koju je zadobio. Bi li mogao igrati u mom Milanu? Da, jer ima nevjerojatnu klasu i osobnost - rekao je legendarni Nizozemac.

Glavno pitanje u glavama pristalica Milana je što će biti s Lukom Modrićem. Lige prvaka nema, Max Allegri je otišao i pitanje je što će hrvatski maestro dalje. Španjolski mediji pišu da mu Real sprema funkciju u klubu, zovu ga i bogati emiratski klubovi, a tu je i ona jako mala šansa da se vrati u Dinamo. Ipak, najrealnije zvuči opcija da će reći zbogom nogometu, a odluka slijedi nakon Svjetskog prvenstva.