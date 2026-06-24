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SAMO RIJEČI POHVALE

Legendarni Henry nahvalio Hrvatsku: Što su sve napravili u povijesti nogometa, odlični su

Piše Issa Kralj,
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Legendarni Henry nahvalio Hrvatsku: Što su sve napravili u povijesti nogometa, odlični su
Foto: FOX Sports/X

Još kad znate sve što se dogodilo s ratom i svim... Nije lako. Nastavljaju sanjati i sve što naprave je odlično - rekao je legendarni Francuz

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Legendarni Zlatan Ibrahimović i Thierry Henry komentirali su utakmicu Hrvatske i Paname na Fox Sportu, a Francuz je istaknuo koliko su značajni rezultati Hrvatske na velikim natjecanjima ako se u obzir uzme veličina zemlje i broj stanovnika. 

Henry je bio dio francuske momčadi na Svjetskom prvenstvu 1998. kada je Hrvatska osvojila svoju prvu medalju na Mundijalu. Izabranici tadašnjeg izbornika Miroslava Ćire Blaževića u polufinalu su igrali protiv Francuske koja je na kaju slavila čega se bivši reprezentativac prisjetio. 

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- Hrvatska nas je umalo izbacila 1998. godine u polufinalu. Tada je imala najboljeg strijelca prvenstva Davora Šukera. Govorimo o državi s 3.9 milijuna stanovnika - rekao je Henry. 

Hrvatska je u 24 godine osvojila čak tri medalje na Svjetskim prvenstvima, nakon bronce 1998., 20 godina kasnije u finalu u Rusiji 2018. čekala nas je ponovno Francuska, a 'vatreni' su se vratili sa srebrom oko vrata. U Katru 2022. ponovno je Hrvatska bila među najboljima i osvojila brončanu medalju. 

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- Završila je treća 1998. godine, igrala finale 2018. godine pa opet bila treća 2022. godine. Imaju i osvajača Zlatne lopte. Za zemlju poput Hrvatske... To je ludo što sam sve naveo - dodao je bivši francuski napadač. 

Posebno je istaknuo kako je potrebno pogledati širok kontekst kako bi se shvatio značaj uspjeha hrvatske reprezentacije kroz godine. 

- Još kad znate sve što se dogodilo s ratom i svim... Nije lako. Nastavljaju sanjati i sve što naprave je odlično. Ne tražim opravdanja za njih, samo razmislite o tome što su sve oni napravili u povijesti nogometa - rekao je te dodao za kraj:

- Nadam se da prolaze dalje - zaključio je legendarni Francuz. 

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