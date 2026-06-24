Legendarni Henry nahvalio Hrvatsku: Što su sve napravili u povijesti nogometa, odlični su

Legendarni Zlatan Ibrahimović i Thierry Henry komentirali su utakmicu Hrvatske i Paname na Fox Sportu, a Francuz je istaknuo koliko su značajni rezultati Hrvatske na velikim natjecanjima ako se u obzir uzme veličina zemlje i broj stanovnika.

Henry je bio dio francuske momčadi na Svjetskom prvenstvu 1998. kada je Hrvatska osvojila svoju prvu medalju na Mundijalu. Izabranici tadašnjeg izbornika Miroslava Ćire Blaževića u polufinalu su igrali protiv Francuske koja je na kaju slavila čega se bivši reprezentativac prisjetio.

- Hrvatska nas je umalo izbacila 1998. godine u polufinalu. Tada je imala najboljeg strijelca prvenstva Davora Šukera. Govorimo o državi s 3.9 milijuna stanovnika - rekao je Henry.

Hrvatska je u 24 godine osvojila čak tri medalje na Svjetskim prvenstvima, nakon bronce 1998., 20 godina kasnije u finalu u Rusiji 2018. čekala nas je ponovno Francuska, a 'vatreni' su se vratili sa srebrom oko vrata. U Katru 2022. ponovno je Hrvatska bila među najboljima i osvojila brončanu medalju.

- Završila je treća 1998. godine, igrala finale 2018. godine pa opet bila treća 2022. godine. Imaju i osvajača Zlatne lopte. Za zemlju poput Hrvatske... To je ludo što sam sve naveo - dodao je bivši francuski napadač.

Posebno je istaknuo kako je potrebno pogledati širok kontekst kako bi se shvatio značaj uspjeha hrvatske reprezentacije kroz godine.

- Još kad znate sve što se dogodilo s ratom i svim... Nije lako. Nastavljaju sanjati i sve što naprave je odlično. Ne tražim opravdanja za njih, samo razmislite o tome što su sve oni napravili u povijesti nogometa - rekao je te dodao za kraj:

- Nadam se da prolaze dalje - zaključio je legendarni Francuz.