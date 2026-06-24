Modrić odigrao jubilarni susret i oduševio statistikom: 'Maestro'

Hrvatska nogometna reprezentacija došla je do prve pobjede na Svjetskom prvenstvu. 'Vatreni' su nakon lošijeg prvog djela pobijedili Panamu 1-0, a jedini gol zabio je Ante Budimir u 54. minuti susreta. Hrvatska se nakon osvojena tri boda nalazi na trećem mjestu u skupini L te je nada za plasman u šesnaestinu finala još uvijek živa.

Nastup protiv Paname na SP-u pamtit će i kapetan Luka Modrić koji je došao do jubilarnog 200. nastupa u hrvatskom dresu. 40-godišnjak je igru napustio u drugom poluvremenu, u 81. minuti kada je umjesto njega ušao Mario Pašalić. Kapetan je protiv Paname imao i nevjerojatnu statistiku, prema podacima OptaJoe imao je čak 88 posto točnih dodavanja tijekom utakmice, odnosno 69 od 78. Da taj podatak bude još impresivniji dokazuje i činjenica da je Modrić u svih 19 utakmica Svjetskog prvenstva koje je započeo u karijeri imao najmanje 80 posto točnih dodavanja.

88% - Luka Modric completed 88% of his passes against Panama (69/78).



He has completed at least 80% of his passes in all 19 of his career FIFA World Cup starts.



Maestro. pic.twitter.com/bZLt3QL2RO — OptaJoe (@OptaJoe) June 24, 2026

'Maestro' - kratko je opisala Opta Modrićev učinak na Svjetskim prvenstvima.

Hrvatska zadnju utakmicu u skupini L igra protiv Gane u subotu od 23 sata. 'Vatrenima' je potrebna pobjeda kako bi povećali šanse za prolazak u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva.