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NEVJEROJATNI KAPETAN

Modrić odigrao jubilarni susret i oduševio statistikom: 'Maestro'

Piše Issa Kralj,
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Modrić odigrao jubilarni susret i oduševio statistikom: 'Maestro'
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SP 2026 Toronto: Susret Paname i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatska je osvojila tri boda nakon pobjede protiv Paname, a posebno je oduševio kapetan Luka Modrić kojemu je ovo bio 200. nastup za 'vatrene'

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Hrvatska nogometna reprezentacija došla je do prve pobjede na Svjetskom prvenstvu. 'Vatreni' su nakon lošijeg prvog djela pobijedili Panamu 1-0, a jedini gol zabio je Ante Budimir u 54. minuti susreta. Hrvatska se nakon osvojena tri boda nalazi na trećem mjestu u skupini L te je nada za plasman u šesnaestinu finala još uvijek živa. 

SP 2026 Toronto: Hrvatski reprezentativci s obitelji nakon utakmice SP 2026 Toronto: Hrvatski reprezentativci s obitelji nakon utakmice SP 2026 Toronto: Hrvatski reprezentativci s obitelji nakon utakmice
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nastup protiv Paname na SP-u pamtit će i kapetan Luka Modrić koji je došao do jubilarnog 200. nastupa u hrvatskom dresu. 40-godišnjak je igru napustio u drugom poluvremenu, u 81. minuti kada je umjesto njega ušao Mario Pašalić. Kapetan je protiv Paname imao i nevjerojatnu statistiku, prema podacima OptaJoe imao je čak 88 posto točnih dodavanja tijekom utakmice, odnosno 69 od 78. Da taj podatak bude još impresivniji dokazuje i činjenica da je Modrić u svih 19 utakmica Svjetskog prvenstva koje je započeo u karijeri imao najmanje 80 posto točnih dodavanja.

'Maestro' - kratko je opisala Opta Modrićev učinak na Svjetskim prvenstvima. 

LUKA NAKON JUBILEJA Modrić: Stota nije bila sretna, a 200. jest! Nešto nevjerojatno... Bili smo u grču, ovo će pomoći
Modrić: Stota nije bila sretna, a 200. jest! Nešto nevjerojatno... Bili smo u grču, ovo će pomoći

Hrvatska zadnju utakmicu u skupini L igra protiv Gane u subotu od 23 sata. 'Vatrenima' je potrebna pobjeda kako bi povećali šanse za prolazak u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva.

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Komentari 13
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