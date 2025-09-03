Legendarni Iniesta odabrao je idealnu momčad: Tu je Rakitić, nema Ronaldinha i Neymara...

Jedan od najvećih veznih igrača svih vremena, legendarni španjolski nogometaš Andrés Iniesta (41), u razgovoru za britanski Daily Mail sastavio je svoju idealnu momčad. Formirao ju je isključivo od igrača s kojima je dijelio svlačionicu tijekom svoje blistave karijere. Na oduševljenje hrvatskih navijača, među velikanima svjetskog nogometa svoje je mjesto pronašao i Ivan Rakitić, današnji tehnički direktor Hajduka, što predstavlja ogromno priznanje za njegov doprinos jednoj od najdominantnijih momčadi u povijesti.

Očekivano, Iniestin odabir u potpunosti je obojen bojama Barcelone, kluba u kojem je proveo gotovo cijelu karijeru i postao ikona. Sam Iniesta skromno je izostavio sebe, poručivši kako bi on toj ekipi mogao biti trener.

Foto: nph/NORDPHOTO

Najveća snaga Barcelone u eri njezine dominacije bio je vezni red, a Iniesta je u svoju idealnu postavu uvrstio trojac koji je utjelovio savršenstvo kontrole i kreativnosti. Uz svoja dva dugogodišnja partnera, Xavija Hernándeza i Sergija Busquetsa, kao trećeg člana vezne linije odabrao je upravo Ivana Rakitića.

Ovaj izbor ima posebnu težinu. Postaviti Rakitića uz bok Xaviju, arhitektu "tiki-taka" stila, i Busquetsu, vjerojatno najboljem defenzivnom veznom svoje generacije, potvrda je koliko je Iniesta cijenio kvalitete hrvatskog reprezentativca. Rakitić je u Barcelonu stigao 2014. godine i odmah se nametnuo kao ključan igrač, donoseći momčadi novu dimenziju – moćan udarac iz daljine, taktičku inteligenciju i nevjerojatnu radnu etiku.

Njihova suradnja kulminirala je u sezoni 2014./15., kada su zajedno osvojili povijesnu trostruku krunu. Upravo je Rakitić postigao vodeći pogodak u finalu Lige prvaka protiv Juventusa u Berlinu, na asistenciju samog Inieste, čime je zacementirao svoje mjesto u srcima navijača i, očito, u sjećanju svojih suigrača. Igrali su zajedno četiri iznimno uspješne sezone, osvojivši sve što se moglo osvojiti.

Foto: Adam Davy/PRESS ASSOCIATION

Ostatak momčadi također je sačinjen od legendi s Camp Noua. Na golu je Víctor Valdés, vratar koji je obilježio najslavnije razdoblje kluba. Obrambenu liniju čine Dani Alves na desnom boku, Carles Puyol i Gerard Piqué kao stupovi obrane te Jordi Alba na lijevoj strani. Riječ je o obrani koja je godinama ulijevala strah u kosti protivničkim napadačima, kombinirajući čvrstinu i nevjerojatnu tehničku potkovanost.

U napadu, očekivano, prednjači Lionel Messi, po mnogima najbolji igrač svih vremena. Uz njega su se našla još dva španjolska reprezentativca i klupske legende – David Villa i Pedro Rodríguez. Ovaj trojac bio je dio generacije koja je pod Pepom Guardiolom redefinirala moderni nogomet.

Iniestina idealna momčad (formacija 4-3-3):

Vratar: Víctor Valdés

Obrana: Dani Alves, Carles Puyol, Gerard Piqué, Jordi Alba

Vezni red: Ivan Rakitić, Sergio Busquets, Xavi Hernández

Napad: Lionel Messi, David Villa, Pedro Rodríguez

Ono što ovaj popis čini još impresivnijim jest popis igrača koji na njemu nisu pronašli svoje mjesto. Iniesta je tijekom karijere dijelio svlačionicu s nekim od najvećih napadačkih talenata u povijesti nogometa, no mjesta nije bilo za čarobnjake poput Ronaldinha, Samuela Eto'oa, Thierryja Henryja, Luisa Suáreza ili Neymara. Svaki od njih ostavio je neizbrisiv trag u Barceloni, no Iniesta se odlučio za igrače s kojima je možda osjećao najveću sinergiju na terenu.

Zanimljivo je i da nije odabrao nijednog suigrača izvan Barcelone, unatoč tome što je bio ključni član španjolske reprezentacije koja je osvojila dva Europska i jedno Svjetsko prvenstvo. Tako su s popisa izostali velikani poput Ikera Casillasa, Xabija Alonsa, Fernanda Torresa, Sergija Ramosa ili Davida Silve.