Legendarni Keegan otkrio da boluje od raka četvrtog stupnja

Svijet nogometa potresla je vijest da legendarni engleski nogometaš i trener Kevin Keegan (75) boluje od karcinoma četvrtog stupnja. Vijest je otkrio sam tijekom emotivnog nastupa u Newcastleu, gradu u kojem je ikona. Keegan je o svojoj dijagnozi, koju je njegova obitelj prvotno objavila u siječnju, progovorio na događaju u kazalištu Tyne Theatre. Otkrio je detalje s karakterističnim duhom, unatoč težini situacije.

​- Rekli su da imaju vrhunskog liječnika s novim načinom borbe protiv ovoga što imam, a to je rak četvrtog stupnja. Bio je navijač Liverpoola pa sam ga otišao upoznati. Znao sam da neću hodati sam, ako me razumijete - izjavio je Keegan.

Izrazio je i želju da se vrati na St James’ Park kako bi se oprostio od navijača, što mu posljednji put nije uspjelo. Klubovi poput Newcastlea, Liverpoola i Manchester Cityja odmah su mu uputili poruke podrške, ističući njegovo "jedinstveno mjesto u povijesti".

Poznat pod nadimcima "King Kev" i "Mighty Mouse", Keegan se smatra jednom od najvećih ikona svoje generacije. Igračku slavu stekao je u Liverpoolu, s kojim je osvojio tri naslova prvaka Engleske, dva Kupa Uefe, FA kup i Kup prvaka 1977. Kao igrač Hamburga osvojio je Bundesligu i dva puta zaredom Zlatnu loptu (1978. i 1979.). Za Englesku je odigrao 63 utakmice, zabio 21 gol i čak 31 put bio kapetan. Kao menadžer, ostao je zapamćen po atraktivnom nogometu, vodeći Newcastleovu generaciju "The Entertainers" koja je zamalo osvojila Premier ligu 1996.

