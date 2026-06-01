Liverpoolov stoper od 50 mil. € besplatno odlazi iz kluba

Nakon pet godina, 183 nastupa i pet osvojenih trofeja, priča Ibrahime Konatéa (27) u Liverpoolu stigla je do gorkog kraja. Francuski reprezentativni branič napustit će Anfield krajem lipnja kao slobodan igrač, potvrdio je klub u kratkom priopćenju. Odlazak 27-godišnjaka predstavlja šokantan preokret, pogotovo jer je prije samo dva mjeseca uvjeravao navijače da je novi ugovor praktički dogovoren. No, višemjesečni pregovori su propali, a Liverpool je odlučio pustiti jednog od svojih ključnih obrambenih igrača bez centa odštete.

Iako su obje strane mjesecima pregovarale, a sam igrač je u travnju optimistično najavljivao ostanak, do dogovora na kraju nije došlo. Prema informacijama koje su prenijeli vodeći sportski novinari poput Davida Ornsteina i Jamesa Pearcea s The Athletica, razlog kraha leži isključivo u financijama.

Između zahtjeva koje je postavio Konatéov tabor i onoga što je Liverpool bio spreman ponuditi stvorio se "značajan jaz". Uprava kluba s Anfielda, predvođena sportskim direktorom Richardom Hughesom, ostala je disciplinirana u svojoj politici plaća i nije željela narušiti uspostavljenu strukturu.

Iako su bili spremni ponuditi mu "veliku plaću", procijenili su da bi produženje ugovora pod traženim uvjetima bilo preskupo. Talijanski transfer guru Fabrizio Romano dodaje ključan detalj, navodno su se klub i igrač usuglasili oko visine plaće i trajanja ugovora, ali je sve propalo zbog nesuglasica oko bonusa. Umjesto da ulože velik novac u Konatéov ostanak, u Liverpoolu su odlučili ta sredstva preusmjeriti na jačanje drugih ključnih pozicija u momčadi, prije svega na pronalaženje dugoročne zamjene za Mohameda Salaha.

Novi udarac za obranu 'redsa'

Konatéov odlazak predstavlja ozbiljan udarac za Liverpoolovu obranu, i to ne samo zbog njegove kvalitete. Ovo je druga godina zaredom da klub besplatno gubi standardnog prvotimca iz zadnje linije, nakon što je prošlog ljeta Trent Alexander-Arnold na isti način otišao u Real Madrid za simboličnu odštetu od 10 milijuna funti.

Momčad tako ostaje na samo dva iskusna centralna braniča, Virgilu van Dijku (34) i Joeu Gomezu (29), koji se i sam kroz karijeru mučio s ozljedama. Velike nade polažu se u mlade snage, Jérémyja Jacqueta i Giovannija Leonija, no obojica se vraćaju nakon teških ozljeda. Leoni je pokidao prednje križne ligamente u svom debiju, dok je Jacquet propustio nekoliko mjeseci zbog ozljede ramena. Oslanjanje na njih od samog početka sezone predstavlja velik rizik. Odlazak Francuza, uz ranije najavljene odlaske Mohameda Salaha i Andyja Robertsona, simbolički označava i kraj ere Jürgena Kloppa, čiji su upravo ti igrači bili nositelji. Liverpool ulazi u novu fazu s novim trenerom i osjetno izmijenjenim kadrom.

Od optimizma do gorkog oproštaja

Cijela situacija još je nevjerojatnija kad se u obzir uzmu Konatéove izjave iz travnja ove godine, nakon pobjede u gradskom derbiju protiv Evertona. Tada je djelovao sigurno u svoj ostanak.

​- Moja budućnost? Mnogo se toga govorilo, ali već dugo razgovaramo s klubom i blizu smo dogovora. Mislim da su svi to željeli. Postoji velika šansa da sam ovdje i iduće sezone. To je ono što sam oduvijek htio - govorio je tada.

Samo dva mjeseca kasnije, ton je potpuno drugačiji. U emotivnom pismu navijačima objavljenom na Instagramu, Konaté se oprostio od kluba.

"Predstavljati ovaj klub bila je čast. Dijelili smo nevjerojatne trenutke zajedno... uspone i padove, trofeje, izazove, doživotna prijateljstva i trenutke koji slamaju srce, a nijedan nije bolniji od gubitka našeg brata Dioga. Gubitak oca ove godine bio je jedan od najtežih perioda u mom životu, ali čak i kroz nevolje, moja predanost ovom klubu nikada se nije promijenila. U najtežim trenucima davao sam sve što sam imao za ovaj grb", napisao je Francuz.

Gdje će Francuz nastaviti karijeru?

Nakon što je postalo jasno da je slobodan igrač, odmah su krenule špekulacije o njegovoj idućoj destinaciji. Interes ne nedostaje, a kao najizglednija opcija ističe se Paris Saint-Germain. Za Konatéa, koji je rođen u Parizu, povratak kući u dres aktualnih europskih prvaka bio bi ispunjenje sna, a PSG je jedan od rijetkih klubova koji bez problema može ispuniti njegove financijske zahtjeve.

Uz francuskog prvaka, u redu stoje i drugi velikani. Bayern München, čiji novi trener Vincent Kompany iznimno cijeni igrače iz Premier lige, mogao bi ga vidjeti kao idealno pojačanje, pogotovo ako klub napusti Kim Min-jae. Real Madrid se dugo spominjao kao moguća opcija, no izvještaji sugeriraju da je njihov interes ohladio nakon pada forme igrača. Ne treba otpisati ni Chelsea, gdje novi menadžer Xabi Alonso traži iskusna pojačanja, a Konaté se savršeno uklapa u taj profil. Kao manje izgledne, ali financijski potentne opcije, spominju se i klubovi iz Saudijske Arabije.

