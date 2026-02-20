Obavijesti

POVRATAK IZ MIROVINE

Legendarni komentator vraća se na male ekrane u Hrvatskoj! Evo tko će prenositi Formulu 1

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Rovinj: WMF, tribina Sportska sponzorstva | Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Blažičko je godinama bio prepoznatljivi glas koji je pratio utrke Formule 1 u Hrvatskoj. Blažičko je od 2022. godine u mirovini, a na RTL-u se već ranije pojavljivao kao stručni komentator.

Ostalo je nešto više od dva tjedna do prve utrke nove sezone Formule 1, a uzbuđenje je ogromno uoči Velike nagrade Australije koja se održava u Melbourneu. Za hrvatske je gledatelje velika vijest i kako će prijenos utrka konačno opet biti besplatno dostupan brojnim kućanstvima nakon što je RTL Hrvatska osigurala ekskluzivna prava prijenosa svih utrka za naredne tri sezone od 2026. do 2028. godine.

Štoviše, iako RTL to još uvijek nije službeno potvrdio, očekuje se kako će utrke prenositi iskusni komentatorski dvojac kojeg čine Neven Novak i Ivan Blažičko, koji je godinama bio prepoznatljivi glas koji je pratio utrke Formule 1 u Hrvatskoj. Blažičko je od 2022. godine u mirovini, a na RTL-u se već ranije pojavljivao kao stručni komentator.

Zagreb: Slaven Letica i Ivica Blaži?ko zabavljali se voze?i karting
Zagreb: Slaven Letica i Ivica Blaži?ko zabavljali se voze?i karting | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Podsjetimo, Formula 1 ove je zime napravila najradikalniju tehničku transformaciju u svojoj povijesti. S ciljem da stvore agilnije, održivije i konkurentnije bolide, čelnici sporta dogovorili su revolucionarne promjene na pogonskim jedinicama (motoru). 

