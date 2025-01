Legendarni košarkaš otkrio: 'Imao sam rak, uklonili su mi dio bubrega kako bi preživio'

Bivši NBA igrač Dwyane Wade otkrio je da mu je dijagnosticiran rak. Na svom podcastu "The Why with Dwyane Wade" u četvrtak je ispričao kako mu je prije nešto više od godinu dana odstranjen 40 posto desnog bubrega. Operacija je uslijedila ubrzo nakon što je saznao za dijagnozu. Bivši igrač Miami Heata došao je do tog otkrića nakon što je godinama odgađao godišnje preglede. Nakon što se prisjetio očeve borbe s rakom prostate, Wade je odlučio obaviti pregled. Objasnio je da je imao simptome poput problema sa želucem, grčeva i sporog mokrenja.

- Pitao sam se: 'Zašto mi mokraća ide sporo, zašto mi mlaz nije snažan? Zašto je tako slab?’- ispričao je svom suvoditelju Bobu Metelusu.

Liječnici su tijekom cjelokupnog pregleda otkrili tumor na jednom od njegovih bubrega i rekli mu da je potrebna operacija, što su potvrdili i drugi stručnjaci.

- Odlučio sam se za operaciju 18. prosinca 2023. - rekao je Wade i dodao:

- Moj otac me ispratio do bolnice. Moja supruga bila je uz mene kad sam se probudio. Samo dvoje ljudi može biti u bolnici.

Biopsija nakon operacije potvrdila je da je tumor bio kancerogen.

- Očito, u 41. godini života, prilično zdrav momak, ali imao sam rak. Zahvaljujem Bogu što sam obavio operaciju jer je tumor bio zloćudan. Dakle, imam jedan bubreg, a drugi radi 60 posto. Uklonili su 40 posto bubrega kako bi bili sigurni da su uklonili sav rak.

Wade nije iznosio detaljnije informacije o svom zdravlju, ali je priznao koliko mu je bilo teško pokazati ranjivost pred najbližima tijekom dijagnoze i oporavka. Ima četvero djece, sina Zairea (22) i kćer Zayu (17) s bivšom suprugom Siovaughn Funches, sina Xaviera (10) s bivšom partnericom Aja Metoyer i kćer Kaaviu (6) sa sadašnjom suprugom Gabrielle Union.

- Na svom putu do operacije, mislim da je to bio prvi put da su moja obitelj, moj otac, moja djeca vidjeli koliko sam slab. Taj trenutak bio je vjerojatno najslabiji koji sam ikad osjetio u životu. Jedna stvar koju muškarac nikad ne želi je da njegova obitelj vidi njegovu slabost. To je teško - priznao je Wade.

Istovremeno, izrazio je zahvalnost obitelji koja mu je pomogla tijekom oporavka, uz obećanje da će u budućnosti "raditi stvari drugačije."

- Vidio sam kako su se svi pojavili za mene i bili uz mene. U tom procesu moje slabosti pronašao sam snagu u svojoj obitelji, svojim prijateljima i svojoj zajednici - zaključio je Wade.