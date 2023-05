Legendarni LeBron razmišlja o mirovini: Učinio sam sve što sam trebao u NBA-u. Vidjet ću...

LeBron James (38) odigrao je maestralno protiv Denver Nuggetsa. U četvrtoj utakmici zabio je 40 koševa, od čega je 31 zabio u prvom dijelu i time postavio rekord karijere za jedno poluvrijeme u utakmici doigravanja, a imao je i deset skokova uz devet asistencija.

Foto: Kirby Lee

Čak i najbolji igrači lige u naponu snage rijetko odigraju takvu utakmicu u doigravanju. Međutim, 'kralju' Jamesu to je standard i u 20. sezoni u karijeri. Čak ni sjajan učinak nije spasio Lakerse 'od metle' Nikole Jokića i Denvera, ali klub iz 'građa anđela' ovu sezonu smatra uspješnom, posebno jer su otvorili sezonu s dvije pobjede i čak 10 poraza.

Prkosi zakonima starenja

Iako se već opasno približio petom desetljeću života, James prkosi svim zakonima starenja. U regularnoj sezoni zabijao je u prosjeku 28.9 koševa uz 8.3 skokova i 6.8 asistencija.

Klasa poput Jamesa sama će odlučiti kada će stati, a 'kralj' je nagovijestio mogući kraj nakon poraza od Denvera u finalu zapadne konferencije.

Foto: Gary A. Vasquez

- Moram razmisliti hoću li biti tu na jesen kada ponovno kreće NBA sezona - rekao je James nakon poraza od Nuggetsa i time šokirao svijet košarke.

San mu je zaigrati uz sina

Nakon što je u veljači oborio rekord za najboljeg strijelca u povijesti NBA lige, Jamesu je ostao samo jedan cilj u karijeri. Želi zaigrati pored sina Bronnyja Jamesa (18), koji može izaći na NBA Draft 2024. godine. To znači da bi James morao ostati u ligi još barem dvije sezone, a čini se da su mu se prioriteti promijenili.

- Učinio sam sve u ovoj ligi. Moj će sin ići svojim putem. Koji god to bio put, učinit će ono što je najbolje za njega. Ja ću ga podržati u bilo čemu. Tako da, iako je moja želja igrati s njime, to ne znači da je to njegova želja i san. Meni je to apsolutno u redu - dodao je James.

James je itekako u pravu kada kaže da je učinio sve u ligi. Osvojio je četiri prstena, četiri Finals MVP titule, četiri MVP titule i 19 puta bio je All-Star. Lakersi se nadaju još barem jednoj sezoni s Jamesom, s kojim imaju ugovor do ljeta 2025. Ipak, James već iduće godine ima opciju izaći iz ugovora, ali u tom bi slučaju 'predao' čak 57 milijuna dolara...