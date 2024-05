Legendarni Matthaus: Volio bih da sam igrao s Modrićem, a Hrvatska može osvojiti Euro!

Legendarni njemački nogometaš Lothar Matthäus (63) ovog je vikenda gost Dalmatinko kupa u Zadru, gdje kao trener vodi jednu od momčadi na turniru. Riječ je o jednom od najboljih njemačkih nogometaša u povijesti koji je kao kapetan odveo Zapadnu Njemačku do titule svjetskog prvaka 1990. godine.

Nijemac često ljetuje u Zadru s obitelji i prijateljima i obožava Hrvatsku, a na turniru je dao intervju za Sport Klub u kojem je otkrio kako mu je žao što tijekom igračke karijere nije zaigrao s Lukom Modrićem (38).

- U Njemačkoj smo jako sretni zbog domaćinstva i očekujemo bolje rezultate nego na zadnjih nekoliko velikih turnira. Njemačka svakako ima momčad koja može osvojiti naslov, kao još 5-6 reprezentacija. Među njima je i Hrvatska. U zadnje vrijeme stalno ste među četiri najbolja i mislim da to možete ponoviti - komentirao je Matthäus.

Modrića najviše gleda od "vatrenih".

- Modrić je taj, on je glavno lice hrvatskog nogometa zadnjih 20 godina. Sjajan je kapetan, lider, čini nogomet zanimljivijim i ljude sretnijima. I u Realu je takav. On je i idol mladima, ne samo na terenu, nego i izvan njega, a u Hrvatskoj ima herojski status. S obje je noge čvrsto na zemlji. Sigurno bih volio da smo zajedno zaigrali.. On je jedan od najboljih na svijetu i pokazuje to i za klub i za reprezentaciju. I dalje može raditi razliku na najvišim razinama.

Engleze i Francuze vidi kao favorite Eura, a smatra kako bi iznenađenje turnira mogla biti Albanija.

- Kad vidite kvalitetu cijelog kadra, morate reći Engleska i Francuska jer oni imaju 25 vrhunskih igrača. Međutim, za naslov vam ne treba 25, nego 15-16. Njemačka ima dobru šansu. Ima iskustvo, talent i brze igrače. Zašto ne bi recimo Albanija iznenadila? Vidjeli ste Maroko na proteklom Svjetskom prvenstvu. Nitko nije očekivao da će dogurati do polufinala. Neće svi favoriti ni ovaj put proći u četvrtfinale. Bit će tu svega - zaključio je.