Američka košarkaška reprezentacija ponovno je izgubila dvije utakmice u nizu. Prvo ih je u pripremama za Olimpijske igre porazila Nigerija, a potom Australija.

Amerikanci su na papiru i dalje daleko najjača reprezentacija svijeta usprkos brojnim izostancima, no nešto jednostavno - ne štima. Možda tu ima i malo podcjenjivanja svojih protivnika. To je kod Amerikanaca u košarci česta pojava, a na jedan način to je potvrdio i slavni NBA trener Byron Scott.

Na pitanje tko je najveći protivnik Amerikancima na Olimpijskim igrama, on je praktički pokazao da o tome ne zna ništa, a očito ga ni ne zanima.

- Poraz od Nigerije vjerojatno je najveći neuspjeh u povijesti američke reprezentacije, ali nisam zabrinut jer Gregga Popovicha i momčad tek čeka nastup na Olimpijskim igrama. Imat će težak zadatak, ali i dalje su glavni favoriti za zlato. Na njih bih uložio novac - rekao je Scott pa zaprepastio:

- Francuska ima uvijek dobru momčad, kao i Jugoslavija i Rusija. Uvijek netko može iznenaditi, a sada to može Kina.

Uz Jugoslaviju koja iz očitih razloga nije na Olimpijskim igrama tamo nisu ni Rusija, a ni Kina.