Legendarni Nizozemac zagrmio: Nogomet je postao grozan! Gdje su hrabri igrači, gdje su muda?

Malo je nogometaša u povijesti koji su na terenu djelovali tako moćno, elegantno i svestrano kao Ruud Gullit (63). Ikona s prepoznatljivim dredovima bio je utjelovljenje nizozemskog "totalnog nogometa", igrač koji je s jednakom lakoćom mogao igrati na svakoj poziciji, od libera do centarfora.

Gullit je svojevremeno bio i najskuplji nogometaš na svijetu. Silvio Berlusconi je 1987. godine odlučio stvoriti nogometnu dinastiju u Milanu i za tada rekordnih 6,75 milijuna eura doveo je Gullita. Zajedno s Marcom van Bastenom i Frankom Rijkaardom formirao je legendarni "nizozemski trio" koji je pokorio Europu. U prvoj sezoni Milan je osvojio Scudetto nakon devet godina čekanja, a Gullit je nagrađen Zlatnom loptom.

Ipak, 63-godišnji Gullit priznao je kako mu je teško pratiti sport kojem je posvetio čitav život. Nizozemac je imao oštar komentar londonskog derbija Arsenal - Chelsea u podcastu nizozemske televizije Ziggo Sport.

- Gledao sam utakmicu između Arsenala i Chelseaja. Kako je ta utakmica bila dosadna! Gledao sam kako igrači forsiraju kornere i autove, vidio sam kako skupljači lopta pomažu igračima s ručnicima... - započeo je Gullit te nastavio u oštrom tonu.

Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS

- Nadam se da to neće postati trend. Svaki je igrač u nevjerojatnoj fizičkoj formi, ali želim gledati nekoga poput Laminea Yamala, nekoga tko sramoti protivnike. Nedostaje mi taj užitak. Jednostavno mi se više ne sviđa nogomet. Svi ispunjavaju svoje zadatke na terenu. Gdje su nogometaši koji driblaju? Gdje su nogometaši s mudima? Svi samo dodavaju, dodavaju i još malo dodavaju - zaključio je Gullit.

Tko je Ruud Gullit?

Inače, Gullit je svoj profesionalni debi upisao sa 16 godina u dresu Haarlema, a time je postao najmlađi igrač u povijesti nizozemske prve lige. Njegov talent nije prošao nezapaženo te 1982. prelazi u Feyenoord, gdje je dobio priliku učiti od jednog od najvećih svih vremena, Johana Cruyffa. U drugoj sezoni zajedno su osvojili dvostruku krunu. Uslijedio je prelazak u PSV, gdje se u potpunosti afirmirao kao nezaustavljiva sila, osvojivši dva naslova prvaka i postigavši 46 golova u 68 nastupa.

Kruna Gullitove reprezentativne karijere stigla je na Europskom prvenstvu 1988. godine u Zapadnoj Njemačkoj. Kao kapetan, predvodio je jednu od najtalentiranijih generacija Nizozemske do jedinog velikog trofeja u njihovoj povijesti. U finalu protiv Sovjetskog Saveza zabio je prvi gol snažnim udarcem glavom i podigao pobjednički pehar. Ipak, njegov odnos s reprezentacijom nije uvijek bio idiličan. Uoči Svjetskog prvenstva 1994. napustio je pripremni kamp zbog sukoba s izbornikom Dickom Advocaatom oko taktike, što je izazvalo bijes suigrača i nacije.

Foto: JUAN MEDINA/REUTERS

Nakon epizode u Sampdoriji, s kojom je osvojio talijanski kup, Gullit 1995. odlazi u Chelsea, gdje započinje revoluciju dolazaka stranih zvijezda u Premier ligu. Ubrzo je postao igrač-trener i 1997. osvojio FA kup, prvi veliki trofej za klub nakon 26 godina. Time je postao prvi strani i prvi crni trener koji je osvojio to prestižno natjecanje.

Unatoč uspjesima, kontroverzno je dobio otkaz godinu dana kasnije. Njegova kasnija trenerska karijera u Newcastleu, Feyenoordu, LA Galaxyju i Terek Groznom nije bila ni približno uspješna. Danas je cijenjeni nogometni analitičar, poznat po tome što je skovao termin "seksi nogomet" za opisivanje atraktivne igre, a ostao je zapamćen i po kratkoj glazbenoj karijeri i hit singlu u Nizozemskoj.