Legendarni nogometaš Franck Ribery negirao povezanost s Epsteinom. Pokrenut će i tužbu

Bivši francuski nogometaš Franck Ribery (42) negira povezanost s osuđenim seksualnim predatorom Jeffreyjem Epsteinom najavivši pokretanje tužbi zbog "lažnih tvrdnji". Kako prenose brojni mediji, bivša francuska nogometna zvijezda je imenovana u dokumentu iz 2019. pronađenom među dosjeima o osuđenom američkom seksualnom prijestupniku koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa.

Međutim, identitet autora, kao ni kontekst i autentičnost navodnih događaja, nisu navedeni. Niti su navedene moguće veze s pedofilskim financijerom.

Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

U dokumentu od 38 stranica, predstavljenom kao pismo koje je jedna žena iz francuskog grada Morlaix poslala američkom pravosudnom sustavu i u kojem se navode brojna imena, navodno piše kako Riberyjeva pripadnost "svijetu prostitucije više nije upitna" a žena tvrdi i da ju je Ribery pokušao udariti u njezinom vrtu, a navodno su intervenirali i policajci.

U pismu se ne objašnjava zašto ju je nogometaš navodno pokušao udariti. Žena piše da je i sama bila žrtva seksualnog prijestupnika, zbog čega je dokument završio u Epsteinovim dosjeima.

"Suočen s ozbiljnošću optužbi i kako bi ostvario svoja prava, Franck Ribery odlučio je pokrenuti kazneni postupak protiv osobe koja je potpisala ovo klevetničko pismo, ali i protiv onih koji se i dalje oslanjaju na ove lažne informacije sadržane u klevetničkom pismu kako bi pisali objave na mrežama," objavio je njegov odvjetnik.

Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

"Sloboda izražavanja ne može opravdati širenje lažnih, klevetničkih, uvredljivih ili pogrdnih informacija protiv bivšeg profesionalnog igrača koji samo traži da živi u miru i spokoju sa svojom obitelji koja neizravno pati zbog ozbiljnosti optužbi protiv njega," dodaje se.

Ribery je tijekom nogometne karijere igrao za Bayern, Marseille, Fiorentinu, Galatasaray, te još niz klubova. U dresu bavarskog kluba osvojio je 23 trofeja pri čemu devet naslova njemačkog prvaka, te Ligu prvaka 2013. Za reprezentaciju Francuske odigrao je 81 utakmicu, postigavši 16 golova, a s navionalnom vrstom je bio svjetski doprvak 2006. u Njemačkoj.