ODBACIO JE OPTUŽBE

Legendarni nogometaš Franck Ribery negirao povezanost s Epsteinom. Pokrenut će i tužbu

Piše HINA,
Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

Suočen s ozbiljnošću optužbi i kako bi ostvario svoja prava, Franck Ribery odlučio je pokrenuti kazneni postupak protiv osobe koja je potpisala ovo klevetničko pismo, objavio je njegov odvjetnik

Bivši francuski nogometaš Franck Ribery (42) negira povezanost s osuđenim seksualnim predatorom Jeffreyjem Epsteinom najavivši pokretanje tužbi zbog "lažnih tvrdnji". Kako prenose brojni mediji, bivša francuska nogometna zvijezda je imenovana u dokumentu iz 2019. pronađenom među dosjeima o osuđenom američkom seksualnom prijestupniku koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa.

Međutim, identitet autora, kao ni kontekst i autentičnost navodnih događaja, nisu navedeni. Niti su navedene moguće veze s pedofilskim financijerom.

Legends Cup at SAP garden in Munich
Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

U dokumentu od 38 stranica, predstavljenom kao pismo koje je jedna žena iz francuskog grada Morlaix poslala američkom pravosudnom sustavu i u kojem se navode brojna imena, navodno piše kako Riberyjeva pripadnost "svijetu prostitucije više nije upitna" a žena tvrdi i da ju je Ribery pokušao udariti u njezinom vrtu, a navodno su intervenirali i policajci.

U pismu se ne objašnjava zašto ju je nogometaš navodno pokušao udariti. Žena piše da je i sama bila žrtva seksualnog prijestupnika, zbog čega je dokument završio u Epsteinovim dosjeima.

"Suočen s ozbiljnošću optužbi i kako bi ostvario svoja prava, Franck Ribery odlučio je pokrenuti kazneni postupak protiv osobe koja je potpisala ovo klevetničko pismo, ali i protiv onih koji se i dalje oslanjaju na ove lažne informacije sadržane u klevetničkom pismu kako bi pisali objave na mrežama," objavio je njegov odvjetnik.

Champions League - Final - Paris St Germain v Inter Milan
Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

"Sloboda izražavanja ne može opravdati širenje lažnih, klevetničkih, uvredljivih ili pogrdnih informacija protiv bivšeg profesionalnog igrača koji samo traži da živi u miru i spokoju sa svojom obitelji koja neizravno pati zbog ozbiljnosti optužbi protiv njega," dodaje se.

Ribery je tijekom nogometne karijere igrao za Bayern, Marseille, Fiorentinu, Galatasaray, te još niz klubova. U dresu bavarskog kluba osvojio je 23 trofeja pri čemu devet naslova njemačkog prvaka, te Ligu prvaka 2013. Za reprezentaciju Francuske odigrao je 81 utakmicu, postigavši 16 golova, a s navionalnom vrstom je bio svjetski doprvak 2006. u Njemačkoj.

OSTALO

