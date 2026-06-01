Rafa Nadal šokirao izbacio Federera s popisa najvećih sportaša! Netflixov dokumentarac otkriva njegovu top 10 listu s Đokovićem, Jordanom, Alijem i drugima
Legendarni Rafa Nadal naveo svojih Top 10 sportaša. Evo tko je na listi, a koga je izostavio
Rafael Nadal jedan je od najboljih tenisača u povijesti te se takva lijeva ruka dugo neće pojaviti u tenisu. "kralj zemlje" je u svojoj karijeri osvojio 14 Roland Garrosa, četiri US Opena, dva Wimbledona i dva Australien Opena. Ukupno je osvojio 92 trofeja te je 2008. godine osvojio zlatnu medalju na Olimpijskim igrama.
Netflix će o njegovoj legendarnoj karijeri napraviti dokumentarac te je procurio dio u kojem je naveo 10 za njega najvećih sportaša u povijesti. Zanimljivo je kako je s popisa izostavio Rogera Federera, ali je uvrstio Novaka Đokovića. Rivalstvo ove velike trojice obilježilo je jednu cijelu eru tenisa.
Rafinih Top 10:
Michael Jordan (košarka)
Jack Nicklaus (golf)
Tiger Woods (golf)
Novak Đoković (tenis)
Muhammad Ali (boks)
Michael Schumacher (formula 1)
Usain Bolt (atletika)
Michael Phelps (plivanje)
Diego Maradona (nogomet)
Pele (nogomet)
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+