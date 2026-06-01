Legendarni Rafa Nadal naveo svojih Top 10 sportaša. Evo tko je na listi, a koga je izostavio

Piše Jakov Drobnjak,
Rafa Nadal šokirao izbacio Federera s popisa najvećih sportaša! Netflixov dokumentarac otkriva njegovu top 10 listu s Đokovićem, Jordanom, Alijem i drugima

Rafael Nadal jedan je od najboljih tenisača u povijesti te se takva lijeva ruka dugo neće pojaviti u tenisu. "kralj zemlje" je u svojoj karijeri osvojio 14 Roland Garrosa, četiri US Opena, dva Wimbledona i dva Australien Opena. Ukupno je osvojio 92 trofeja te je 2008. godine osvojio zlatnu medalju na Olimpijskim igrama.

Netflix će o njegovoj legendarnoj karijeri napraviti dokumentarac te je procurio dio u kojem je naveo 10 za njega najvećih sportaša u povijesti. Zanimljivo je kako je s popisa izostavio Rogera Federera, ali je uvrstio Novaka Đokovića. Rivalstvo ove velike trojice obilježilo je jednu cijelu eru tenisa.

@netflixsports Rafa Nadal’s 10 greatest male athletes of all time: ▫️ Michael Jordan ▫️ Jack Nicklaus ▫️ Tiger Woods ▫️ Novak Djokovic ▫️ Muhammad Ali ▫️ Michael Schumacher ▫️ Usain Bolt ▫️ Michael Phelps ▫️ Diego Maradona ▫️ Pelé RAFA, a new documentary series, is now on Netflix. #rafanadal #rafaelnadal #tennis #spain ♬ original sound - NetflixSports

Rafinih Top 10:

Michael Jordan (košarka)
Jack Nicklaus (golf)
Tiger Woods (golf)
Novak Đoković (tenis)
Muhammad Ali (boks)
Michael Schumacher (formula 1)
Usain Bolt (atletika)
Michael Phelps (plivanje)
Diego Maradona (nogomet)
Pele (nogomet)

