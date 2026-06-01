Legendarni Rafa Nadal naveo svojih Top 10 sportaša. Evo tko je na listi, a koga je izostavio

Rafael Nadal jedan je od najboljih tenisača u povijesti te se takva lijeva ruka dugo neće pojaviti u tenisu. "kralj zemlje" je u svojoj karijeri osvojio 14 Roland Garrosa, četiri US Opena, dva Wimbledona i dva Australien Opena. Ukupno je osvojio 92 trofeja te je 2008. godine osvojio zlatnu medalju na Olimpijskim igrama.

Netflix će o njegovoj legendarnoj karijeri napraviti dokumentarac te je procurio dio u kojem je naveo 10 za njega najvećih sportaša u povijesti. Zanimljivo je kako je s popisa izostavio Rogera Federera, ali je uvrstio Novaka Đokovića. Rivalstvo ove velike trojice obilježilo je jednu cijelu eru tenisa.

Rafinih Top 10:

Michael Jordan (košarka)

Jack Nicklaus (golf)

Tiger Woods (golf)

Novak Đoković (tenis)

Muhammad Ali (boks)

Michael Schumacher (formula 1)

Usain Bolt (atletika)

Michael Phelps (plivanje)

Diego Maradona (nogomet)

Pele (nogomet)