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Legendarni Ramos zaigrat će u Premier ligi. Evo u kojem klubu

Piše Ivan Kužela,
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Legendarni Ramos zaigrat će u Premier ligi. Evo u kojem klubu
Foto: Instagram
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Sergio Ramos bi trebao završiti u Aston Villi. Unai Emery ga želi zbog ozljeda u obrani, a pregovori su navodno već u podmakloj fazi i preostao je samo liječnički pregled Španjolca

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Sergio Ramos (40) će se vratiti na veliku europsku scenu. Iskusni španjolski branič, koji je bez kluba od odlaska iz meksičkog Monterreya krajem prošle godine, prema navodima engleskih medija pregovara s Aston Villom.

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Sergio Ramos 00:57
Sergio Ramos | Video: instagram/sergio ramos

Za njegov dolazak navodno se zauzeo trener Unai Emery, koji želi dodatno popuniti obrambene redove nakon ozljeda Paua Torresa i Iana Maatsena. Budući da je Ramos trenutačno slobodan igrač, Aston Villa može ga registrirati i izvan prijelaznog roka. Pregovori su, prema istim informacijama, u poodmakloj fazi, a dvije strane navodno su već dogovorile suradnju do završetka aktualne sezone. Ramos bi početkom idućeg tjedna trebao doputovati na liječničke preglede, nakon čega bi mogao uslijediti potpis ugovora.

Foto: Instagram

Ramos je posljednji angažman imao u Monterreyu, a prije toga nosio je dres Seville, Real Madrida i PSG-a. Najveći dio karijere proveo je u madridskom klubu, za koji je igrao 16 godina i osvojio brojne trofeje. Iako se posljednjih mjeseci nagađalo da bi 40-godišnji stoper mogao završiti karijeru, Ramos to nikada nije službeno objavio. Nastavio je trenirati i održavati fizičku spremu, a sada bi mogao dobiti priliku prvi put zaigrati u engleskom prvenstvu.

Aston Villa trenutno traži rješenje za oslabljenu obranu, a Emery je prema navodima engleskih medija upravo u Ramosu prepoznao iskusnog igrača koji bi mogao pomoći momčadi do kraja sezone.

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