Legendarni Ramos zaigrat će u Premier ligi. Evo u kojem klubu

Sergio Ramos (40) će se vratiti na veliku europsku scenu. Iskusni španjolski branič, koji je bez kluba od odlaska iz meksičkog Monterreya krajem prošle godine, prema navodima engleskih medija pregovara s Aston Villom.

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Za njegov dolazak navodno se zauzeo trener Unai Emery, koji želi dodatno popuniti obrambene redove nakon ozljeda Paua Torresa i Iana Maatsena. Budući da je Ramos trenutačno slobodan igrač, Aston Villa može ga registrirati i izvan prijelaznog roka. Pregovori su, prema istim informacijama, u poodmakloj fazi, a dvije strane navodno su već dogovorile suradnju do završetka aktualne sezone. Ramos bi početkom idućeg tjedna trebao doputovati na liječničke preglede, nakon čega bi mogao uslijediti potpis ugovora.

Foto: Instagram

Ramos je posljednji angažman imao u Monterreyu, a prije toga nosio je dres Seville, Real Madrida i PSG-a. Najveći dio karijere proveo je u madridskom klubu, za koji je igrao 16 godina i osvojio brojne trofeje. Iako se posljednjih mjeseci nagađalo da bi 40-godišnji stoper mogao završiti karijeru, Ramos to nikada nije službeno objavio. Nastavio je trenirati i održavati fizičku spremu, a sada bi mogao dobiti priliku prvi put zaigrati u engleskom prvenstvu.

Aston Villa trenutno traži rješenje za oslabljenu obranu, a Emery je prema navodima engleskih medija upravo u Ramosu prepoznao iskusnog igrača koji bi mogao pomoći momčadi do kraja sezone.