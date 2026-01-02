Legendarni Rumunj boluje od raka, izgubio je više od 30 kg. 'Neka mu Bog pomogne...'

Nogometni svijet obišla je tužna i šokantna vijest o zdravstvenom stanju legendarnog rumunjskog nogometaša i trenera Dana Petrescua. Nekadašnji heroj Chelseaja i rumunjske reprezentacije (57) bori se s teškom bolesti, a vijest o dijagnozi raka potvrdio je njegov dugogodišnji prijatelj i predsjednik rumunjske nogometne lige, Gino Iorgulescu, ostavivši navijače diljem svijeta u nevjerici. Petrescu se trenutno nalazi na kemoterapiji, a situacija je, prema riječima njegovih bližnjih, iznimno ozbiljna.

Ova vijest stigla je nakon višemjesečnih nagađanja i zabrinutosti zbog njegovog naglog povlačenja iz javnosti i drastične promjene izgleda. Petrescu, kojeg pamtimo kao neumornog borca na terenu, sada vodi najtežu bitku svog života, a podrška mu stiže sa svih strana.

'Neka mu Bog pomogne, situacija je vrlo ozbiljna'

Informaciju koja je odjeknula u sportskim medijima prvi je potvrdio Gino Iorgulescu, koji je u emotivnom istupu za rumunjske medije otkrio detalje o stanju svog prijatelja. Njegove riječi svjedoče o težini situacije i dubokoj zabrinutosti za ishod liječenja.

​- Ne znam što bih rekao. Neka Bog pomogne Danu da ozdravi, da se pronađe lijek. Razumijem da je vrlo ozbiljno - izjavio je potreseni Iorgulescu.

Foto: Profimedia

Prijateljstvo Iorgulescua i Petrescua seže daleko u prošlost, što njegovu izjavu čini još dirljivijom. Njihov odnos nije bio samo profesionalan, već i duboko osoban, a vijest o bolesti teško ga je pogodila.

​- On je igrao za mene, a radio je i kao trener za mene u FC Nationalu. Bili smo prijatelji. Ovakve vijesti me uznemiruju, koža mi se naježi. Otkako sam saznao da je situacija vrlo ozbiljna, nisam razgovarao s njim - priznao je, ističući kako mu se teško suočiti s bolnom istinom.

Mjeseci nagađanja i drastičan gubitak kilograma

Zabrinutost za zdravlje Dana Petrescua tinjala je još od kolovoza prošle godine, kada je iznenada napustio klupu rumunjskog prvaka Cluja, navodeći zdravstvene probleme kao razlog. Od tada se rijetko pojavljivao u javnosti, a glasine o "misterioznoj bolesti" počele su kružiti u prosincu. Tada se pisalo da se oporavlja uz pomoć kineske medicine, no njegovo stanje se, nažalost, značajno pogoršalo.

Najveći šok uslijedio je nakon što su se u medijima pojavile njegove nedavne fotografije i snimke. Na njima je vidno oslabljen i krhak, kako hoda parkom s tamnim naočalama. Izgubio je, kako se navodi, gotovo trideset kilograma, zbog čega je postao gotovo neprepoznatljiv u usporedbi s energičnim sportašem kakvog ga pamte generacije navijača. U ovim teškim trenucima najveća su mu podrška njegove tri kćeri, koje su se vratile iz inozemstva kako bi bile uz oca.

Foto: Profimedia

Neumorni bek koji je postao ikona Stamford Bridgea

Dan Petrescu je tijekom svoje bogate karijere ostavio neizbrisiv trag. Kao svestran igrač, koji se s pozicije braniča lako transformirao u prodorno krilo, bio je jedan od ključnih članova legendarne generacije Chelseaja krajem devedesetih. Za londonske "plavce" je između 1995. i 2000. godine odigrao 208 utakmica i postao prvi inozemni igrač sa sto nastupa za klub sa Stamford Bridgea. S Chelseajem je osvojio dva FA kupa, Liga kup i UEFA Superkup, zacementiravši svoj status klupske legende.

Foto: Profimedia

Karijeru je započeo u Steaui iz Bukurešta, s kojom je osvojio tri naslova prvaka i stigao do finala Kupa prvaka 1989. godine. Prije dolaska u Englesku igrao je i za talijanske klubove Foggiu i Genou. Za rumunjsku reprezentaciju upisao je 95 nastupa, predvodeći je na dva Svjetska prvenstva (1994. i 1998.) i dva Europska prvenstva (1996. i 2000.). Nakon igračke karijere, posvetio se trenerskom poslu u kojem je također bio iznimno uspješan, osvojivši čak šest naslova prvaka Rumunjske, od čega četiri s Clujom.