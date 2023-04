Legendarni srpski nogometaš otkriva: Gvardiol mi je najdraži branič, ali ima još jedan Hrvat

Legendarni nogometaš Srbije i Manchester Uniteda, danas 41-godišnji Nemanja Vidić, gostovao je u podcastu svog stoperskog para iz zlatnih dana 'crvenih vragova', Rija Ferdinanda, koji ga je pitao tko mu je trenutno najdraži obrambeni igrač.

- Uvijek sam volio gledati mlade obrambene igrače, volim vidjeti nekog novog. Na Svjetskom prvenstvu... - krenuo je Vidić, a Ferdinand ga je brzo prekinuo:

- Gvardiol?

- Da, hrvatski branič. Bio je sjajan. Dobar je u posjedu, agresivan je, možete vidjeti da voli oduzimati lopte. To mi se sviđa. Isto to sam rekao i za Lisandra Martineza. Uzima lopte, uklizuje, bori se, to i je njegov posao, ali želi i igrati kad ima loptu. Gvardiol mi se zbilja jako sviđa - kazao je Vidić.

Bivši nogometaš koji se kandidirao za predsjednika srpskog nogometnog saveza, a potom odustao na dan izbora, također je istaknuo još jednog Hrvata, iako ga nije imenovao.

- Ali tu je i drugi obrambeni iz Hrvatske, imaju dva mlada stopera, mislim da ima 23 godine. On je također igrao na Svjetskom prvenstvu. Kao što sam rekao, volim vidjeti nove, mlade braniče. Nemamo više onakvih kao što su bili Nesta, Maldini, Cannavaro... Gdje su sad takvi braniči? Zadnji takav koji još igra je Ramos. Poslije njega, tko je još bio takav? Dobro, Van Dijk je još tu. Ali nemamo više nikoga za koga bismo rekli: wow, kakav obrambeni igrač - zaključio je Vidić i ostavio nas u neduomici. Josip Šutalo ima 23 godine, ali i njegov imenjak Stanišić...

