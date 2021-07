Jedan od najuspješnijih košarkaških trenera, Dušan 'Duda' Ivković (77), koji je vodio jugoslavensku reprezentaciju u Argentini 1990. kada su osvojili naslov svjetskih prvaka, u velikom intervjuu za grčki portal Sport24 govorio je o košarkaškoj reprezentaciji iz perioda od 1987. do 1991. godine odnosno prije raspada Jugoslavije.

- Tadašnja momčad imala je puno nevjerojatnih talenata. Dražen Petrović bio je vjerojatno najveći radnik od svih u toj momčadi. Pet godina smo surađivali i puni je toga radio. U to vrijeme smo se uspoređivali sa Sovjetskim Savezom. Kada smo sastavili tim s Draženom, Divcem, Paspaljem, Rađom, Vrankovićem, Kukočem i ostalima, svi su pričali da oni nikad ne bi pobijedili zlatnu generaciju s Draženom Dalipagićem i Draganom Kićanovićem. Oni su također bili fantastični talenti i odlični ljudi - prisjetio se Duda pa nastavio:

- Rekao bih vam nešto – na Eurobasketu 1989, kada je Grčka pobijedila Sovjetski Savez u polufinalu, nitko nije bio sretan. Znate zašto? Zato što su ljudi htjeli da igramo protiv Sovjetskog Saveza i da ih pobijedimo, da dokažemo da smo bolji od njih. Tada je već bilo deset godina otkako je Jugoslavija uzela posljednje zlato na Eurobasketu. Uspjeli smo tada, baš kao i na Mundobasketu u Argentini 1990. i na Eurobasketu 1991. godine, poslije čega se momčad raspala.

Prisjetio se i finala u Rimu.

- Tijekom zagrijavanja, sve o čemu sam mislio je odluka Slovenije o secesiji i kako se to nije trebalo dogoditi. Jurij Zdovc je otišao zbog toga. Pitao me: 'Treneru, što da radim? Ako budem igrao, u Sloveniji će me zvati izdajicom'. Tada sam mu rekao da ne brine, te da ću ja sve srediti. Poslije sastanka uoči finala, izderao sam se na novinare iz Slovenije. Rekao sam im da sam ja gazda i da odlučujem što će biti sa Zdovcem, ne oni.

Incident o kojem se puno govorilo bio je onaj kada je Vlade Divac uzeo hrvatsku zastavu od navijača i bacio sa strane.

- Prije tog incidenta u Rimu, dogodilo se još nešto što je odredilo daljnji put jugoslavenske momčadi. Na Mundobasketu u Argentini dogodio se onaj trenutak s Divcem, koji je zgrabio hrvatsku zastavu od navijača - rekao je.

Nakon spomenutog incidenta pričalo se da od tada odnos između Dražena i Divca više nikad nije bio isti, ali Duda govori drugačije.

- To je sve bila šala. Prije svega, to je bila zastava Velimira Perasovića, ne Draženova, netko mu ju je dao. Reći ću vam istinu – ta priča o braći, ta američka sr*nja, ništa od toga nije istina. U to vrijeme je puno hrvatskih navijača došlo je u Argentinu sa zastavama Hrvatske. I Perasović je imao jednu od tih zastava. Divac mu je uzeo tu zastavu i stavio mu jugoslavensku na ramena. Čak su se smijali, a Divac mu je rekao: 'Kada budu vidjeli koju zastavu imaš doma, svi će te zaje*ati'. Bila je to interna šala. Sve ono što se pričalo i pisalo o tome da su odnosi Dražena i Divca propali nije točno. Ljudi, pričamo o momčadi u kojoj nikada nitko nikom nije rekao da je netko iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore... Svi su se jako voljeli - priča Duda i dodaje:

- Paspalj i Kukoč su igrali na istoj poziciji, kao i Divac i Rađa. Svaki put je netko od njih morao ostati na klupi zato što je ovaj drugi morao igrati. Kada bi se mijenjali, prvo bi se zagrlili i poljubili. Bila je to sjajna momčad u kojoj je vladala ljubav. Političari su htjeli privući pažnju s tim incidentom u Argentini.

Duda se dotaknuo i razloga zbog čega Dražen Petrović nije igrao na Eurobasketu 1991. godine.

- Dražen je na Eurobasket htio doći istog dana kada i Divac, iako je on završio sezonu u travnju, a Vlade je igrao finale s Lakersima. Zvao bih ga i on bi mi rekao da dolazi sljedeći tjedan. Došli smo do prijelomne točke uoči samog turnira. Pozvao sam ga i rekao mu: 'Slušaj me, to što radiš nije u redu. Bi li htio dati intervju u kojem bi rekao da imaš poseban program rada u New Jerseyju da zbog toga ne možeš igrati za reprezentaciju. Nećeš igrati u Rimu'. On se usuglasio. Kada sam priopćio odluku da on ne igra, nastao je kaos u zemlji. Zvao me predsjednik Saveza i rekao mi da mogu sve raditi, samo ne tako nešto. Novinari su pisali o tome kako ga je Josip Đerđa uveo u reprezentaciju 1983., a Duda Ivković izbacio 1991. godine. To nije istina. Imali smo dogovor. Dražen je samo htio doći u reprezentaciju kao NBA igrač zajedno s Divcem - smatra Duda.

Olimpijske igre u Barceloni 1992. godine su prve ljetne OI na kojima su nastupili sportaši pod hrvatskom zastavom, a među njima je bila i hrvatska košarkaška reprezentacija dio koje su bili Dražen Petrović, Toni Kukoč, Dino Rađa i drugi. Hrvatska se tada okitila srebrom.

- Svi smo čekali Barcelonu kako bismo igrali protiv Amerikanaca. Imali smo dosta NBA iskustva s Divcem, Rađom i Petrovićem. Znali smo da ćemo sve lako pobijediti, spremali smo se samo za utakmicu protiv Sjedinjenih Američkih Država. Mi nismo bili kao drugi, bili smo drugačiji, ne bi se slikali s njima. Veliki je gubitak za sport što tadašnja najbolja momčad Europe nije odmjerila snage protiv Dream teama. Veliki je trenutak bio dogovor NBA lige i FIBA da NBA igrači zaigraju na Olimpijskim igrama. Šteta što se to nije dogodilo - zaključio je Ivković.