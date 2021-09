Vladimir Vujasinović (48) trofejni je srpski vaterpolist. Igrao je od 1989. do 2012., počeo u riječkom Primorju, završio u Partizanu. Rođen je u Rijeci, odrastao u Istri u obitelji Srba porijeklom iz sela Ivoševci u blizini Knina.

Prije nego što je zaigrao pod zastavom Jugoslavije, kasnije Srbije i Crne Gore, odnosno Srbije, Vujasinović je igrao i za - Hrvatsku. Detalje je otkrio gostujući u podcastu "Pod kapicom". Bilo je to vrijeme baš kad je počinjao Domovinski rat.

- Sve oko rata krenulo je mnogo ranije, svi su oni znali i odakle sam i što sam, a moram reći da ja to uopće nisam osjetio, apsolutno ništa. Svakodnevica je bila kao i uvijek, i dalje smo se zezali i živjeli na normalan način, ali sve ostalo je bilo loše - rekao je Vujasinović.

Izvan bazena, tvrdi, druga priča.

- Moj otac je radio privatno i više nije mogao doći do posla. To je rat, ne mogu se ljutiti ni na koga. Majka je bila poslovođa supermarketa, a kad se sve to počelo zahuktavati, degradirali su je na prodavačicu na željezničkoj stanici. To je bio najgori posao. Dolazili su dobrovoljci, ulazili joj u prodavaonicu, pričali joj svašta, bili naoružani. I ona je teško proživljavala sve to - rekao je.

Hrvatski vaterpolski savez je, kaže, prepoznao njegovu situaciju i radio na tome da ga zadrži. Ali bilo mu je čudno igrati.

- U tom nekom stanju trebao sam početi igrati za hrvatsku reprezentaciju, sa svom tom rodbinom koja se brani od hrvatske države, s roditeljima koji su u problemu. Čak sam i odigrao za Hrvatsku. Odveli su nas u Njemačku, bila je to juniorska reprezentacija i to je bilo neslužbeno, mislim da Hrvatska još nije bila primljena u Finu ili LEN. Bile su u Njemačkoj juniorska i seniorska reprezentacija, ja sam igrao za juniore recimo u 18, pa u 20 sati za seniore. Dvaput smo to ponovili.

Karijeru je potom nastavio u Srbiji.

- Dok sam bio u Hannoveru ili u tako nekom gradu, nisam ni znao da mi je otac bio u Beogradu i pričao sa Zvezdom i Partizanom. Kad sam se vratio s tog putovanja, dočekao me je otac i rekao kakva je situacija. Nije bilo "moraš", već mi je rekao da razmislim i u ožujku sam bio u Beogradu, počeo sam igrati za Crvenu zvezdu i to je to - zaključio je Vujasinović.

Nakon Zvezde, igrao je za Barcelonu, Partizan, Romu i Pro Recco. S reprezentacijom je osvojio tri olimpijske medalje (bronca u Sydneyu 2000. i Pekingu 2008., srebro u Ateni 2004.). Bio je svjetski prvak 2005., trostuki europski prvak (jednom i MVP), osvojio i Mediteranske igre, Univerzijadu.

Na klupskom nivou četiri je puta bio europski prvak. Trenutačno vodi vaterpolski klub Novi Beograd, a na Olimpijskim igrama u Tokiju uzeo je zlato kao pomoćnik Dejanu Saviću i proslavio ga skačući u bazen.