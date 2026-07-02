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Legendarni Vaha o 'vatrenima': 'Prkosni su i ne boje se nikoga'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
Legendarni Vaha o 'vatrenima': 'Prkosni su i ne boje se nikoga'
Sarajevo: Premijera filma o Vahidu Halilhodžiću "Moja istina-Vaha" | Foto: Damir Hajdarbasic/PIXSELL
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Ipak, moram naglasiti da će biti izuzetno teško. U takvim utakmicama nema favorita jer se svašta može dogoditi, komentirao je Halilhodžić šanse Hrvatske u utakmici s Portugalom

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Hrvatska - Portugal, Toronto, 1 sat iza ponoći. Ulog je velik, protivnik ne igra bajno, ali je izuzetno zahtjevan i moćan. "Vatrenima" je pobjeda protiv Gane donijela Cristiana Ronalda i njegovu družinu, a bit će to, vjerojatno, i posljednji veliki duel Ronalda i Luke Modrića. Analize i komentari lete na sve strane, a posebno se istakao onaj legendarnog Vahida Halilhodžića.

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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Oni pokažu svoju snagu baš onda kad ih svi otpišu. To je njihova vrijednost koja im je i omogućila da ostvare takve rezultate na svjetskim prvenstvima. Mnogi smatraju Portugal favoritom zbog svih tih zvijezda, ali hrvatski kolektiv spreman je napraviti iznenađenje. Imaju samopouzdanja, prkosa i ambicije, ne boje se nikoga i sposobni su za podvig. Ipak, moram naglasiti da će biti izuzetno teško. U takvim utakmicama nema favorita jer se svašta može dogoditi - rekao je Vaha za klix.ba.

Osvrnuo se i na ispadanje Bosne i Hercegovine od SAD-a.

- U ovom smo trenutku pružili koliko smo mogli. Postavlja se pitanje jesmo li mogli bolje iskoristiti razdoblje dok smo imali igrača više. Vjerojatno jesmo, ali takav je nogomet. Smatram da je ovo dobra osnova za daljnji rad. Imamo te mlade dečke, o njima se već puno govori. Treba im još malo vremena da sazru i postanu pravi igrači. Baza je stvorena, ali sada je treba nadograđivati, jačati i poboljšavati kako bismo dobili još višu razinu talenta - objasnio je.
 

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