Legendarni 'vatreni' odbio je Dalićev poziv u reprezentaciju

Treba nam još jedan pomoćni trener za SP. Želio bih da bude netko od bivših "vatrenih", koji imaju ambicije postati treneri, priznao je izbornik Zlatko Dalić u nedavnom intervjuu za Večernji list. Kao moguće kandidate, istaknuo je Domagoja Vidu, Dejana Lovrena, Ivana Rakitića i Milana Badelja.

Badelj je u Dinamu, a Rakitić u Hajduku, dok su Vida i Lovren, inače stoperski tandem "vatrenih" sa Svjetskog prvenstva u Rusiji, još uvijek aktivni kao nogometaši. I čini se kako će tako ostati još barem neko vrijeme.

Leipzig: U posljednjem trećem kolu skupine B na EURU hrvatska nogometna reprezentacija je odigrala 1-1 protiv Italije | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Naime, Sportske novosti javljaju kako Vida zahvalio izborniku Daliću na pozivu. Planira nastaviti igračku karijeru, iako više nema standardnu minutažu u grčkom AEK-u, s kojim mu ugovor ističe na kraju godine. Vida smatra kako može odigrati još pokoju sezonu u vrhunskom nogometu i kako još uvijek nije vrijeme za trenerske vode.

Podsjetimo, Dalić je iz stožera "izgubio" Ivicu Olića, koji je postao izbornik U-21 selekcije, dok je Mario Mandžukić napustio stožer nakon Europskog prvenstva u Njemačkoj. Tu su dobro uigrani pomoćnici Vedran Ćorluka i Dražen Ladić, koji je ponajviše zadužan za skautiranje. Tu su treneri golmana, Marjan Mrmić te Danijel Subašić, kao i videoanalitičar Marc Rochon.