Legendarni Žuti ima novi posao. Postao je izbornik Kirgistana...

Nakon samo nekoliko mjeseci pauze od posljednjeg angažmana u Crnoj Gori, Robert Prosinečki (56) ponovno je na izborničkoj klupi. Legendarni hrvatski nogometaš i cijenjeni trener spakirao je kofere za jednu od egzotičnijih nogometnih destinacija i službeno je predstavljen kao novi izbornik reprezentacije Kirgistana.

Ovo mu je četvrti takav posao u karijeri, a u novu avanturu u središnjoj Aziji ne ide sam, već s provjerenom hrvatskom ekipom. Pred njim je jasan, ali i zahtjevan zadatak, od 104. reprezentacije svijeta stvoriti snagu koja će pomrsiti račune azijskim velikanima.

Čelnici Kirgistanskog nogometnog saveza nisu gubili vrijeme. Pregovori s Prosinečkim, kako je potvrdio predsjednik Saveza Kamčibek Tašijev, zaključeni su ekspresno i bez ikakvih poteškoća, što svjedoči o obostranoj želji za suradnjom. Hrvatski stručnjak potpisao je inicijalni ugovor na jednu godinu, s automatskom opcijom produljenja na još jednu. No, ono što ovaj projekt čini dugoročnim jest klauzula vezana za Azijski kup 2027. godine.

Ukoliko Kirgistan pod vodstvom "Žutog" na tom natjecanju, za koje su se već kvalificirali, ostvari zapažen rezultat, ugovor se automatski produžuje na dodatne tri godine. To znači da bi Prosinečki, ako se kockice poslože, mogao voditi reprezentaciju sve do 2030. godine. Tašijev ne skriva oduševljenje.

- Vjerujem da će angažman Roberta Prosinečkog udahnuti novi život našoj reprezentaciji. Očekujemo značajne promjene, kvalitetniji rad i podizanje organizacije na višu razinu. Uvjereni smo da Kirgistan s njim na čelu može dosegnuti jednu potpuno novu razinu - poručio je predsjednik Saveza, jasno dajući do znanja da su očekivanja velika.

Hrvatska kolonija u Biškeku preuzima kormilo

Prosinečki u središnju Aziju ne ide kao usamljeni stranac. U njegovom stručnom stožeru naći će se i dvojica hrvatskih suradnika, njegovi dugogodišnji i odani pomoćnici Goran Ciprić i Fabijan Komljenović. Njihov zadatak bit će implementirati novu filozofiju igre i podići standarde u reprezentaciji koja se trenutno nalazi na 104. mjestu Fifine ljestvice.

Dolazak hrvatskog trojca predstavlja značajan zaokret za tamošnji nogomet. Naime, Prosinečki je tek 14. izbornik u povijesti Kirgistana, države koja je postala punopravna članica Fife i Azijske nogometne konfederacije 1994. godine. Do sada je klupu vodilo devet domaćih stručnjaka, tri Rusa i jedan Slovenac, Štefan Tarkovič, koji je momčad vodio od travnja 2023. do lipnja 2024. Angažman trenera s renomeom Prosinečkog jasan je signal ambicija Kirgistanskog nogometnog saveza.

Misija 'Azijski kup' i buđenje uspavanog potencijala

Glavni cilj postavljen pred Prosinečkog i njegov tim je jasan, stabilizirati momčad i stvoriti konkurentan sastav koji će na Azijskom kupu 2027. moći parirati i najjačim kontinentalnim selekcijama. Kirgistan se nikada u povijesti nije plasirao na Svjetsko prvenstvo, a na Azijskom kupu nastupili su dvaput, 2019. i 2023. godine. Najveći uspjeh ostvarili su na debitantskom nastupu 2019. u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, kada su prošli skupinu i u osmini finala tijesno, nakon produžetaka, ispali baš od domaćina 3-2.

Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Da potencijala ima, pokazali su i u nedavno završenoj trećoj fazi kvalifikacija za SP 2026. Iako su u teškoj skupini s Iranom, Uzbekistanom, UAE-om i Katarom završili na petom mjestu, uspjeli su osvojiti osam bodova. Ostavili su iza sebe Sjevernu Koreju, a posebno odjekuje pobjeda protiv Katara, reprezentacije koja se na kraju izravno plasirala na Mundijal. Upravo na tom tragu Prosinečki će graditi svoju priču, pokušavajući probuditi sav potencijal koji ova nacija ima.

Za Prosinečkog je ovo nastavak bogate i šarolike trenerske karijere, posebno one izborničke. Prvo iskustvo stekao je na klupi Azerbajdžana, gdje je podigao igru i ostvario nekoliko zapaženih rezultata. Potom je preuzeo Bosnu i Hercegovinu, s kojom je bio na korak do plasmana na Euro, ali je zapeo u doigravanju. Posljednji angažman imao je u Crnoj Gori, s kojom se razišao u rujnu ove godine nakon serije nešto slabijih rezultata.

U klupskoj karijeri vodio je velikane poput Crvene zvezde, a iskustvo je skupljao i u turskim Kayserisporu i Denizlisporu, ljubljanskoj Olimpiji te zagrebačkom Rudešu. Novi izazov u Kirgistanu, daleko od europskih nogometnih središta, bit će jedinstvena prilika da svoje ogromno nogometno znanje i karizmu prenese na reprezentaciju koja sanja o povijesnom iskoraku na azijskoj i svjetskoj sceni.